Roberta Capua è un personaggio davvero molto noto nel mondo dello spettacolo. Si tratta di un’ex miss Italia, ma anche di una conduttrice molto nota. Vediamo allora chi è suo marito, Stefano Cassoli, cosa fa nella vita ed altre informazioni appartenenti alla sua persona.

Biografia di Stefano Cassoli

Stefano Cassoli non è una personalità molto conosciuta nel mondo dello spettacolo. Quello che si sa su di lui è di fatto un riflesso della fama di sua moglie, Roberta Capua. Sappiamo che è un imprenditore immobiliare e vive a Bologna, per il resto si ritrova tutto all’interno del matrimonio con la presentatrice.

Matrimonio e vita privata

Foto presa dalla rivista Gente

Quando Roberta Capua ha incontrato la sua dolce metà, di fatto era appena uscita da una burrascosa e chiacchierata relazione con Massimiliano Rosolino, durata dal 2003 al 2005. Poco dopo questa rottura, nel 2008, l’ex miss Italia conosce invece quello che è il suo attuale marito.

La loro relazione diventa sempre più stabile e, sempre nell’anno 2008, la donna e Stefano Cassoli hanno dato il benvenuto al loro primo ed unico figlio insieme: Leonardo Cassoli. Il tutto procede ulteriormente a gonfie vele fino a quando, nel 2011, decidono di convolare a nozze. L’idea del matrimonio sconfinferava nella testa della presentatrice già prima della nascita di loro figlio.

La cerimonia è stato un evento molto intimo e riservato a pochi amici e parenti. Le nozze sono state celebrate nella sala rossa di Palazzo Accursio a Bologna con rito civile, dato che per Roberta Capua queste erano già le seconde nozze. L’evento è stato molto semplice, come anche lo stesso abito da sposa della donna, la quale aveva un vestito bianco, ma per nulla sfarzoso, sicuramente elegante. Il tutto in gran segreto, visto che non volevano in alcun modo rendere pubblico l’evento.

Via:

Notizie Di Oggi

Proprio in quegli anni Roberta Capua aveva allentato la presa con il mondo dello spettacolo. Già dalla nascita del figlio, infatti, lei aveva iniziato a diminuire i ritmi fino a ritirarsi completamente dalle scene per pensare alla sua famiglia. In televisione è riapparsa solo nel 2017 con Masterchef Celebrities che ha vinto.