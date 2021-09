Dalle prime anticipazioni di Uomini e Donne si scopre che una delle dame più popolari del programma probabilmente non prenderà parte a questa nuova edizione. Stiamo parlando di Roberta Di Padua che, come tutti ormai ricordiamo, alla fine della scorsa stagione ha vissuto una burrascosa storia con il cavaliere Riccardo Guarnieri. La delusione ricevuta da questa relazione l’ha portata ad allontanarsi anche per un periodo dai social.

Una decisione dettata dalla voglia di distaccarsi da ogni tipo di polemica. Ultimamente si riaccende la curiosità su Roberta che è tornata a parlare con i suoi followers. La dama si mostra decisamente serena e molto più sorridente. I suoi fans, dopo questo lungo periodo di silenzio, sono tutti estremamente curiosi di conoscere le novità sulla sua vita privata.

La dama è molto orgogliosa del suo lavoro, in cui riceve il costante sostegno di uno staff per lei fondamentale. Il suo aspetto estetico è certamente cambiato: la donna è notevolmente dimagrita in seguito ad alcune intolleranze alimentari che l’hanno costretta ad una dieta ferrea. Le vacanze sono terminate e Roberta Di Padua torna alla sua normale quotidianità. Il suo profilo Instagram vanta milioni di followers che la elogiano con messaggi di stima.

Recentemente proprio questi ultimi hanno notato il suo notevole dimagrimento nonché qualcosa di diverso nel suo volto. È la dama stessa a spiegare, quindi, che in realtà ha ceduto a qualche piccolo ritocchino dal chirurgo, affermando di aver ricorso a delle punturine per modificare un po’ l’aspetto delle sue labbra. Dalle foto si nota un forma decisamente più carnosa.

A quanto sembrerebbe la Di Padua ha finalmente accantonato la delusione d’amore che Riccardo Guarnieri le ha fatto vivere. Oggi la donna ha un aspetto raggiante e solare che le permette di tornare a vivere con spensieratezza la sua quotidianità. Molti dei suoi fans si augurano di rivederla in studio nel corso di questa nuova stagione di Uomini e Donne. Non ci resta che attendere nuovi risvolti.