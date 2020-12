Roberta Di Padua è una delle dame più amate di UeD. Non solo tra i telespettatori, ma anche nel mondo social, la donna riscuote sempre molti consensi. Lei, ormai veterana del trono over, è ancora in cerca dell’amore vero, e c’è chi non crede alla sua sincerità, chi invece pensa che sia una delle poche dame davvero limpida e sincera.

Risale a non molto tempo fa la sua frequentazione con il cavaliere Michele Dentice, ma l’interesse che la Di Padua ha manifestato per l’uomo non era reciproco. Per tale motivo, la dama aveva deciso di accantonare la conoscenza. Tutto ciò è avvenuto in concomitanza con il ritorno di Riccardo Guarnieri nel programma. Il cavaliere è una sua vecchia conoscenza. I due si sono chiariti e hanno deciso così di riprendere una frequentazione. Ma con Riccardo la felicità ha una scadenza. Sembra infatti che il cavaliere abbia già deluso la dama.

Nel frattempo, Riccardo Guarnieri riceve in studio un pacco dalla sua ex, Ida Platano, che gli fa recapitare l’anello che il cavaliere le aveva donato come simbolo del loro fidanzamento. Oggi, Roberta va oltre tutte le emozioni che l’amore di un compagno gli può regalare e parla di un altro amore più profondo tanto da fargli fermare il cuore. La dama pubblica un post su Instagram dove rivela le emozioni provate nel diventare mamma.

Una dedica fatta all’uomo più importante della sua vita, in onore del suo compleanno: suo figlio Ale. “7 Dicembre 2013 ore 9.45.. Un pianto meraviglioso, per un attimo il mio cuore si è fermato ma subito dopo ha iniziato a battere più forte di prima.. sei arrivato tu❤ l’unico amore della mia vita. Ci siamo guardati, ci siamo abbracciati e magicamente hai smesso di piangere, emozione senza fine. Oggi sono 7 anni di te, di noi, sono davvero fortunata❤ grazie amore. Buon compleanno Ale🥳”.

Un amore viscerale quello che la donna prova per il suo piccolo ometto. Di una cosa Roberta oggi è certa: che nella sua vita quell’uomo non la potrà deludere mai.