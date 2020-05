Uomini e Donne, Roberta Di Padua denuncia gli haters La dama Roberta Di Padua si reca alla polizia per mettere fine a delle ingiustizie

Non sono passati molti giorni da quando il format originale di Uomini e Donne è tornato in onda nella sua vecchia forma, ma non si sono fatte attendere le polemiche. Spunta un’indiscrezione su Roberta Di Padua.

La dama si è recata alla polizia per denunciare delle ingiustizie dagli parte degli haters. Ma andiamo per ordine e vediamo cosa è successo. Il format ha però delle regole da rispettare, il distanziamento sociale, l’assenza del pubblico e la sanificazione dei locali.

Il programma rimane sempre seguitissimo e le storie tra le dame e i cavalieri sempre molto appassionanti. I litigi tra le dame e gli opinionisti, le neo storie d’amore tra nonne e nipoti, stanno facendo molto parlare.

Gli ultimi episodi hanno visto in campo una Tina Cipollari fuori di se, non si da pace per il corteggiamento che il 26 enne Sirius sta riservando alla sua dama “nonna” torinese.

Secondo l’opinionista è tutta finzione e Nicola Vivarelli sta illudendo Gemma Galgani. In tutto questo tra un litigio e l’altro, anche la dama Roberta Di Padua ha fatto molto parlare di sé e per questo si è ritrovata vittima di numerosi attacchi e critiche.

Infatti la dama, come dichiarato da lei stessa, si è recata in questura per sporgere denuncia, ma non nei confronti di qualche suo o sua collega del programma, bensì nei confronti di alcuni haters. Quest’ultimi hanno preso il sopravvento sui social, come leoni da tastiera, regalando insulti e minacce.

Roberta Di Padua spiega che le sono arrivati innumerevoli messaggi di offese, senza giusta causa. Persone non concordi con lei per il suo atteggiamento all’interno del programma. La dama stanca e amareggiata ha deciso così di sporgere denuncia per mettere fine a tutto questo. La speranza della dama e che adesso possa trovare un po’ di calma.