Sossio Aruta risponde alle accuse ricevute sui social: “Non ho chiesto aiuto” L'ex calciatore, oggi si difende dalle accuse del web e spiega: "Innanzitutto non mi sto lamentando, perché io un lavoro ce l’ho"

Sossio Aruta torna a parlare sui social. Questa volta è veramente arrabbiato. L’ex calciatore, tempo fa, ha rilasciato un’intervista dove parlava delle difficoltà economiche e lavorative che stava vivendo per via della crisi sociale che il Covid-19 sta facendo vivere al nostro paese.

Ma a quanto dichiarato dal’ex gieffino, le sue parole sono state strumentalizzate, provocando non poche polemiche da parte degli utenti sui social.

Così Sossio Aruta decide di affrontare l’argomento e spiegare il suo punto di vista, per mettere a tacere tutte le divergenze e con molto risentimento spiega: “Innanzitutto non mi sto lamentando, perché io un lavoro ce l’ho e qualcuno neanche quello. Non sto criticando chi lavora al supermercato, ma si evince che non ho chiesto aiuto a nessuno. Non sono un morto di fame, non sono disperato”.

Quindi le sue parole sono state travisate? Per spiegare meglio aggiunge: “Partiranno querele perché stanno danneggiando la mia persona, la mia immagine. Perché ogni giorno ricevo messaggi, a centinaia, di offese gratuite. Questa notizia è stata pompata”.

Sossio Aruta in questo momento vuole mettere le cose in chiaro. Troppe persone stanno attaccando gratuitamente e con insulti pesati lui e la sua famiglia.

Ma lo sfogo non finisce qui l’ex calciatore dice: “Leoni da tastiera, prendete spunto per insultarmi, per massacrarmi, per offendermi, per augurarmi tutto il male. Mi sono rotto i co***. Partiranno anche per voi denunce e querele a ogni offesa. Mi sono stufato che qualcuno possa danneggiare la mia immagine perché sono diventato un personaggio pubblico mettendo in giro notizie false o pompando queste notizie. Con molti di voi ci vedremo in tribunale”.

E con questo si conclude il suo sfogo, dopo giorni di insulti gratuiti, l’ex gieffino torna in campo per proteggersi e rispondere a calunnie e accuse.

Ledere l’immagine di una persona, può provocare danni irreparabili e troppo spesso ci si nasconde dietro una tastiera, senza pensare che una persona, anche essendo un personaggio pubblico, rimane pur sempre una persona. I leoni da tastiera possono far danni irreparabili.