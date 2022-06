Roberta Di Padua torna sui social: “Oggi sono 7 anni di te, di noi…”

La ex dama di Uomini e Donne si lascia andare ad una lunga dedica nei confronti di una persona importante: “Oggi sono 7 anni di noi…”. Ecco di chi si tratta

Roberta Di Padua torna sui social dopo un lungo periodo di pausa condividendo la sua immensa gioia con i suoi follower. La ex dama del parterre femminile di Uomini e Donne ha deciso di abbandonare il programma dopo la sua breve storia con Riccardo Guarnieri.

Dalla fine della sua storia d’amore con il cavaliere, Roberta non è più tornata in trasmissione nonostante i continui messaggi da parte dei fan. Il suo carattere duro, diretto ma allo stesso tempo dolce, aveva catturato la simpatia di migliaia di telespettatori che, avrebbero piacere a vederla ancora in studio.

A distanza di mesi però, questo sembra non essere la priorità principale della ex dama che sui social ha dedicato delle dolci parole nei confronti di una persona importante. La Di Padua ha così condiviso un momento particolare e affettuoso con Alessandro, nonché suo figlio.

Roberta Di Padua torna sui social: la dolce dedica ad Alessandro

Alessandro non è altro che il figlio di 7 anni nato dalla relazione passata con il suo ex compagno. Nel mese di dicembre il piccolo ha festeggiato il suo compleanno e di recente Roberta Di Padua ha voluto dedicargli una piccola e affettuosa dedica piena d’amore.

Dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, Roberta ha deciso di dedicarsi completamente a suo figlio, decidendo di non presentarsi più nel programma.

La ex dama infatti, ha come priorità la salute e il benessere di Alessandro che sta pian piano crescendo sempre di più. “7 dicembre 2013 ore 9.45…Un pianto meraviglioso, per un attimo il mio cuore si è fermato ma subito dopo ha iniziato a battere più forte di prima… sei arrivato tu, l’unico amore della mia vita”.

“Ci siamo guardati, ci siamo abbracciati e magicamente hai smesso di piangere, emozione senza fine. Oggi sono 7 anni di te, di noi, sono davvero fortunata” ha scritto Roberta sui social.