Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua di nuovo vicini? La ex dama di Uomini e Donne svela il possibile ritorno di fiamma con l'ex cavaliere del parterre maschile

La storia d’amore tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua per diversi mesi ha tenuto banco all’interno del programma di UeD. La loro conoscenza al centro dello studio di Maria De Filippi ha sempre avuto dei grandissimi alti e bassi per poi terminare nei peggiori dei modi.

I due ex volti del Trono Over più di una volta hanno dato vita a forti discussioni, a litigi e ha offese davanti a tutto il pubblico italiano. A distanza di mesi entrambi non fanno più parte del parterre femminile e maschile di Uomini e Donne ma sui social sembrano emergere nuove indiscrezioni nei loro confronti.

A svelare un possibile riavvicinamento con Riccardo Guarnieri è la stessa Roberta all’interno del suo profilo Instagram. Mentre Ida Platano sembra essersi gettata completamente alle spalle il suo ex fidanzato, Roberta ha scatenato i social con la sua inaspettata dichiarazione.

Nessuno infatti, si sarebbe mai aspettato che l’ex dama di Uomini e Donne decidesse di risentirsi con l’ex cavaliere che, l’ha fatta soffrire. Una scena che ha suscitato la curiosità dei social che ora pensato ad un possibile ritorno di fiamma tra i due.

Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua fuori UeD: possibile ritorno di fiamma?

A lanciare questo importante e inatteso gossip è la stessa Roberta all’interno del suo profilo Instagram. La ex dama del parterre femminile di Uomini e Donne ha confermato di essersi sentita di recente con Riguardo Guarnieri sottolineando di essere single.

Lei stessa rispondendo alle domande di alcune fan, ha spiegato quanto un nuovo per conquistare il suo cuore debba in primis amare e rispettare suo figlio. “Vi rispondo così vi tranquillizzate. Sì, ci siamo sentiti. Mi ha cercato a gennaio. Ci siamo chiariti, il bene resta. Ho buoni rapporti con tutti e dico tutti i miei ex” spiega Roberta sui social.

Le parole della ex dama hanno così insinuato nei fan un possibile ritorno di fiamma che nessuno dei due ha mai smentito né tantomeno confermato. Solo il tempo infatti, confermerà o meno un possibile riavvicinamento tra i due che possa portarli a un nuovo inizio.