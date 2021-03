Roberta Termali commenta la relazione del figlio e l’Ares Gate

A Grande Fratello VIP sono nate anche storie d’amore, oltre Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli anche Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si stanno vivendo fuori dalla casa la loro relazione, ovviamente, per moltissimi motivi anche i due sono finiti al centro del gossip.

Rosalinda Cannavò ha lasciato il suo fidanzato storico, mentre Andrea Zenga si è trovato a fare i conti con Roberta Termali, la mamma. La donna ha però parlato apertamente della coppia e senza problemi ha rivelato ciò che pensa del nuovo amore del figlio.

Sono contenta per loro, sono una bella coppia. Mi fido di Andrea, del suo giudizio, e quindi, della sua scelta. L’altra sera a l’ora di cena lui mi ha chiamato e mi ha detto ‘mamma, Rosalinda mi ha preparato una cenetta da leccarsi i baffi’. Stanno molto bene e sono sereni, quindi sono felice per entrambi. Devono godersi questi bei momenti.

Ma cosa ne pensa Roberta Termali di tutto il polverone mediatico che gira intorno all’area Gate? Rosalinda Cannavò in questo periodo è stata convocata in procura diverse volte e ha dovuto rilasciare delle testimonianze non semplicissime. La mamma di Andrea Zenga spiega: