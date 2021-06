Ve lo ricordate Roberto Da Crema, il famoso baffo delle tv? Oggi non immaginate che lavoro fa. Le sue televendite divennero famosissime negli anni 90. Urla, respiro affannoso, qualche anno fa partecipò anche ad un reality show prima di scomparire di radar. Ora fa tutt’altro: vive a Lampedusa dove ogni tanto da una mano ai pescatori dell’isola dietro al banco a vendere il pesce.

Un ruolo che svolge con amore e soltanto per passione, come svelato da lui stesso nel corso di un’intervista al settimanale Nuovo TV diretto da Riccardo Signoretti.

“Quando i pescatori hanno visto la mia grande passione hanno cominciato a invitarmi sui loro pescherecci. E adesso, ogni tanto, vendo il pesce dietro al banco del mercato. Lo faccio per puro divertimento” – dice Da Crema.

Roberto Da Crema oggi: pescatore a Lampedusa e gestore di un’azienda insieme ai figli

Roberto che è ancora uno dei venditori televisivi più efficaci in Italia svolge questo lavoro per passione ma a quanto pare gestisce anche un’azienda a Milano insieme ai suoi due figli che si occupa di stock e cambio merci. L’azienda gestita dai figli Morris e Valentina vanta 80 dipendenti. “Adesso anche io sono un loro dipendente, per cui mi danno il mio stipendio” – ha confessato al settimanale.

Quindi niente più televisione, niente più televendite, ma lavori umili a Lampedusa lontano dai riflettori televisivi. Sposato con Raffaella da ben 45 anni è anche nonno. Qualcuno gli chiede di tornare in tv, e lui all’ipotesi di una partecipazione all’Isola dei Famosi, non si è detto certo dispiaciuto di questa opportunità, qualora si palesasse.

Nel 2017 ha partecipato come ospite al programma ’90 Special’, su Italia 1, e più di una volta si è visto da Barbara d’Urso, a ‘Pomeriggio Cinque’, come opinionista. Nel cv del Baffo manca il reality. E sull’Isola tra l’altro, sarebbe un ottimo pescatore.