Roberto D’Agostino critica le trasmissioni di Maria De Filippi la conduttrice replica Roberto D'Agostino, creatore del sito Dagospia, ha criticato le trasmissioni di Maria De Filippi, la conduttrice oggi replica così

Come sappiamo, Roberto D’Agostino, creatore del sito Dagospia, aveva recentemente criticato in modo molto aspro le trasmissioni di Maria De Filippi. Ora l’amata conduttrice ha deciso di replicare, ed è molto arrabbiata. Ma cosa è successo? Ripercorriamo insieme l’accaduto.

A Live-Non è la D’Urso, in particolare durante una discussione riguardo il matrimonio di Pamela Prati, Roberto D’Agostino ha pronunciato parole molto dure sulla questione, che definisce “una truffa del gossip”. Ma non si è limitato a parlare della showgirl. Infatti i suoi commenti si sono estesi anche a molti programmi Mediaset che fanno da sempre record di ascolti.

Secondo D’Agostino alcuni programmi sarebbero finti e costruiti. Tra questi ci sarebbe proprio Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ma le accuse non sono lanciate senza essere accompagnate da prove. Proprio a questo scopo arriva la testimonianza di Fabio, un lettore del sito Dagospia. Questo lettore ha assicurato di aver preso parte sia a Uomini e Donne sia a Forum e che, in entrambi i casi, ha ricevuto dalla redazione un copione da seguire alla lettera.

Per raccontare questa sua esperienza Fabio ha scritto direttamente a Live-Non è la D’Urso, dato che era rimasto colpito dalle parole di Dagospia e voleva confermarle con la sua esperienza in prima persona. Barbara D’Urso, in tutto questo, è rimasta assolutamente neutrale lasciando la parola al suo ospite e senza mai intervenire in difesa della sua collega.

Di contro, Maria De Filippi ha dichiarato di voler sporgere denuncia contro questo Fabio. E in più la conduttrice ha deciso di replicare di suo pugno alle accuse di Dagospia. In primis Maria De Filippi da la sua parola d’onore nell’assicurare che non esistono copioni nei suoi programmi. I suoi ospiti non sono costretti a fingere, anzi, chi finge lo fa per se stesso e deve essere assolutamente attento a non essere scoperto dalla redazione stessa.

Questo perché il comandamento fondamentale del programma è la sincerità e il rispetto per il pubblico, che è il datore di lavoro di chi lavora in TV. Poi Maria domanda gli estremi del tale Fabio che, secondo lei, accusa falsamente.

Tutto questo per poterlo raggiungere tramite il suo legale, perché asserire tali falsità in TV è diffamatorio. Maria De Filippi ci tiene a difendere il suo lavoro e la sua integrità, che ha sempre assicurato. Infine aggiunge che è permessa la riproduzione della lettera inviata solo se in versione integrale.