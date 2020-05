Uomini e Donne, Giuseppe Nastasi uno sfogo contro la redazione Giuseppe Nastasi ha postato sul suo profilo Instagram uno sfogo contro la redazione di Uomini e Donne

Giuseppe Nastasi ha sollevato non poche polemiche. Il corteggiatore di Sara Shaimi ha postato sul suo profilo social uno sfogo contro la redazione di Uomini e Donne.

La redazione sembra aver preso la decisione di perseguire il percorso di Giovanna Abate e le vicissitudini degli over mettendo da parte il trono di Sara Shaimi. Andiamo per ordine e vediamo cosa è successo.

Il ragazzo ha postato uno sfogo e un pensiero personale sul suo profilo Instagram che ha sollevato non poche polemiche. Ciò che scrive e questo: “Aprite gli occhi e guardate bene le persone che avete davanti, andate oltre e non fatevi prendere per il culo. […] Agli altri che si trovano nella mia situazione: svegliatevi, svegliatevi! Non sono diversi da me, io dico le cose come stanno. Quante volte vi devono riciclare in un sistema? Quando lo volete dimostrare il vostro valore”.

In queste parole molti utenti ci hanno letto un chiaro riferimento alla redazione di Uomini e Donne. Dopo il post e la pioggia di polemiche che ne è seguita il corteggiatore ha pensato bene di spiegare e giustificare le sue parole. Infatti poche ore dopo scrive: “Ho messo anima e corpo in questo percorso. Quando uno non ha notizie di nessuno, gli girano un po’ perché ho investito tempo, denaro e sentimenti “.

La sua spiegazione prosegue: “Onde evitare fraintendimenti, mi preme sottolineare un concetto. Il sottoscritto non ha mai attaccato in alcun modo nessun tipo di redazione, anzi ha sempre rispettato chi compie il proprio lavoro, e ha ribadito per tutto questo periodo il rispetto delle regole e delle leggi imposte. Argomento chiuso”.

In pratica il ragazzo a ben spiegato di esserci rimasto male per l’interruzione della conoscenza con Sara Shaimi anche se molti utenti continuano a sottolineare le parole pungenti e polemiche del suo primo post.

Insomma il corteggiatore si domanda perché loro si e noi no?? Vediamo come si svolgeranno le prossime puntate e se il trono di Sara e ufficialmente terminato così.