Roberto Parli svela la fine del rapporto con Adriana Volpe

La fine di un matrimonio non è mai facile, tra Roberto Parli e Adriana Volpe c'è stato un vero e proprio dolore, parla lui

Dopo tante indiscrezioni, voci di corridoio e post velenosi, la fine del matrimonio tra Adriana Volpe e Roberto Parli è stata ufficializzata. Se la conduttrice ha preferito rimanere comunque in silenzio e sviare le interviste su altri argomenti.

Al contrario, l’imprenditore ha forse ancora il dente avvelenato e ha spiegato il suo punto di vista. Forse, il loro rapporto si è incrinato proprio durante la partecipazione della donna al Grande Fratello VIP.

In quell’occasione, la donna aveva più volte dichiarato che il marito era molto geloso, ma Roberto Parli oggi ha smentito subito:

Non è vero quello che aveva dichiarato Adriana al Grande Fratello Vip, cioè che ero geloso di lei. La gelosia non c’entra nulla. Abbiamo vissuto sempre in due città diverse e ci fidavamo l’uno dell’altra.

Ancora, il punto su cui l’imprenditore ha dibattuto più volte è la serenità che la figlia Gisele ha perso da tempo. Se secondo la mamma, la bambina non ha nulla di cui preoccuparsi, non è dello stesso parere l’uomo: “Penso che nessun figlio possa essere sereno in una situazione simile”.

La donna si è sempre mostrata molto rispettosa nei confronti del marito. Proprio ad un passo dalla finale, Adriana Volpe ha abbandonato la casa dopo aver appreso che il suocero si era ammalato (e poi si è spento) di Coronavirus. Su quello che è stato Roberto Parli si lascia andare ad un’ultima riflessione:

Una storia che finisce è sempre una sconfitta…Però può essere anche uno spunto per riflettere.

Ora, entrambi sono single, ma sembra non ci sia spazio per un riavvicinamento: “Non ho un nuovo amore. Al momento sono concentrato soltanto sul lavoro e sua mia figlia”.