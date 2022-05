Gioia immensa per Roberto Valbuzzi: lo chef, giudice di Cortesie per gli ospiti, è diventato papà per la seconda volta. Nato Elan Gabriele

Una gioia incontenibile quella dello chef e noto volto della televisione italiana Roberto Valbuzzi. Sua moglie, la bellissima Eleonora Laurito, che insieme a lui gestisce anche il ristorante di famiglia, ha dato alla luce il piccolo Elan Gabriele, loro secondo figlio insieme. La coppia aveva già accolto una bimba in casa, nel gennaio del 2020. Lei si chiama Alisea ed oggi ha poco più di due anni.

Credit: notordinarychef – Instagram

Negli ultimi anni, la cucina è entrata nel mondo televisivo italiano e alcuni chef sono diventati delle vere e proprie star, capaci di fare spettacolo con i loro piatti e dare ottimi consigli a chi si appresta a mettersi ai fornelli.

Uno di questi è Roberto Valbuzzi, che partito dal suo ristorante, è entrato nel mondo della televisione conquistando il cuore di molti telespettatori.

Il suo profilo Instagram è seguitissimo e proprio sul famoso social network, nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 maggio 2022, ha dato un tenero annuncio che riguarda la sua vita privata.

Credit: notordinarychef – Instagram

Ha infatti pubblicato una bellissima foto, in cui insieme a lui c’è sua moglie Eleonora Laurito e il piccolo Elan Gabriele, il loro secondo figlio appena nato. Breve ma molto significativa la didascalia al post:

Ciao bello..💙 Benvenuto Elan,Gabriele Valbuzzi.

Molto tenero era stato anche l’annuncio della gravidanza, che era arrivato sempre sul profilo Instagram del cuoco nello scorso novembre. In quel caso, nella foto pubblicata, appariva anche la piccola Alisea, la prima bimba nata nel gennaio del 2020, poco prima che l’Italia venisse travolta dal Coronavirus.

Il successo televisivo di Roberto Valbuzzi

Il successo televisivo di Roberto Valbuzzi è arrivato nel 2011, quando è stato contattato da Gambero Rosso Channel lo contatta per farlo partecipare come cuoco all’interno della trasmissione televisiva Una cucina per due: Nord VS Sud.

Sempre con Gambero Rosso è protagonista di altri due programmi, Il Bello del Gruyére e 30×30 e Maille: senape che passione.

Credit: notordinarychef – Instagram

Nel 2012 affianca Emanuela Folliero nel programma Hollyfood, in onda su La5, mentre nel 2013 conduce insieme a Michela Coppa Benvenuti al Nord: la Nosa cosina, in onda su Alice.

Nel 2018 raggiunge l’apice del successo, quando viene selezionato per essere uno dei tre giudici nel programma di Real Time Cortesie Per Gli Ospiti, format in cui ancora oggi lavora.