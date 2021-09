Una gioia incontenibile per Michela Coppa e suo marito Cristian Milia. L’ex letterina di Passaparola e l’imprenditore sono diventati, da poche ore, genitori per la prima volta. La piccola si chiama Fara Alma ed è già il centro del mondo di mamma e papà. L’annuncio, come consueto tra i personaggi dello spettacolo, è arrivato tramite i profili social dell’ex valletta.

Aveva annunciato al mondo di essere in dolce attesa lo scorso 10 aprile. Michela Coppa era al quarto mese di gravidanza e si era rivolta così alle sue adorate seguaci di Instagram:

Buongiorno ragazze! Finalmente possiamo dirvi che siamo in due da un po’ di mesetti, anche se tante di voi se ne erano già accorte conoscendomi bene! Che emozione indescrivibile ragazze, soprattutto perché dopo tutte le analisi ora sono tranquilla e posso condividere con voi la mia prima gravidanza!

Qualche tempo dopo, la stessa ex letterina, aveva svelato quale sarebbe stato il colore del fiocco appeso alla culla al momento della nascita.

Ragazze ci siamo non riesco più a tenermelo… dai colori della foto direi che si capisce bene, è una femmina!!! Siamo felicissimi della notizia anche se ovviamente la cosa più importante sarà sempre la salute.

Michela Coppa e l’annuncio della gravidanza

Dopo nove mesi di trepidante attesa, Michela Coppa e Cristian Milia hanno potuto finalmente conoscere la loro dolcissima bambina. Fara Alma, questo il particolare e molto bello nome scelto dai neo genitori, è nata a Milano nella serata dello scorso 23 settembre. Con circa una settimana di anticipo rispetto al tabellino di marcia.

Ecco le tenere foto e parole che Michela Coppa ha pubblicato su Instagram per urlare al mondo la sua gioia di essere mamma per la prima volta:

23/09/2021 ore 20,39 🎀 Sei arrivata piccola Fara Alma, anima luminosa! Abbiamo lottato insieme da subito e finalmente ti ho tra le braccia! Con la tua voglia di vita hai stupito tutti, anche me, nascendo in anticipo di una settimana! Sono bastate 12 ore dall’inizio della rottura delle acque per guardarti negli occhi! Piena di capelli e di nuova vita! Grazie a tutte per i vostri messaggi! Stiamo bene e totalmente innamorate!

