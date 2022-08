Robin Williams: il ricordo dei figli a 8 anni dalla sua morte

Robin Williams è stato uno degli attori più amati di sempre. Grazie al suo straordinario talento è riuscito a conquistare il cuore di tutti noi, lasciando un ricordo indelebile nella nostra memoria. Considerato il re dell’intrattenimento per eccellenza, la scomparsa dell’attore ha scombussolato le nostre vite. In occasione dell’ottavo anniversario della sua scomparsa, i figli dell’attore ha voluto ricordare il loro papà con una dolcissima dedica.

Era l’11 agosto 2014 e tutti i notiziari del mondo annunciavano la morte di Robin Williams. Ricordiamo che l’attore si è tolto la vita nella sua casa a Paradise Cay, in California. Sono passati otto anni da quel terribile giorno e i figli dell’attore, in occasione dell’ottavo anniversario della sua scomparsa, hanno voluto ricordare il proprio papà con una dedica speciale.

Sui social non sono passate inosservate le parole di uno dei figli di Robin Williams, Zachary, che ha voluto ricordare il proprio papà con queste parole:

Anche l’altra figlia dell’attore, Zelda, ha deciso di scrivere per il proprio papà una frase appartenete a Haruki Murakami:

E una volta che la tempesta sarà finita, non ti ricorderai come ce l’hai fatta, come sei riuscita a sopravvivere. Non sarai nemmeno sicuro se la tempesta sia davvero finita. Ma una cosa è certa. Quando uscirai dalla tempesta, non sarai la stessa persona che vi è entrata.