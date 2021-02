Rocco Casalino da Barbara D’Urso vuota il sacco: “Ecco cosa penso di Renzi e Salvini”

Ospite in studio a Live- Non è la D’Urso ieri sera Rocco Casalino, ormai ex portavoce del premier uscente Giuseppe Conte. Casalino ha approfittato per presentare la sua autobiografia dal titolo “Il Portavoce”, in vetta nelle classifiche dei libri più venduti della settimana.

Fonte: Mediaset

Tanti gli argomenti trattati e le confessioni fatte da Casalino a Barbara D’Urso. La conduttrice legge un passaggio del libro dove viene nominata: “Quando la d’Urso attaccava il Movimento Cinque Stelle faceva più danni di una puntata di Porta a Porta”. Rocco Casalino ha così commentato questo passaggio:

“Quando facevi le puntate contro il Movimento, andavamo nel panico. Perdevamo punti nei sondaggi quando ci attaccavi. Gli altri politici hanno capito e adesso sono a fare fila per venire qui”.

Poi si parla del suo fidanzato Josè Carlos Alvarez, finito la scorsa estate nel mirino del gossip per una presunta segnalazione all’antiriciclaggio a causa di alcuni movimenti sospetti su una carta prepagata. Il cubano si è sempre difeso, spiegando che la carta prepagata non è mai stata in suo possesso, ma utilizzata da sua madre. Casalino ha detto sulla vicenda:

Fonte: Google

“Il mio compagno ha sofferto per il gossip, era una bufala. Non ha avuto alcun processo, è stato il nulla trasformato in una notizia”.

Su Giuseppe Conte, invece, ha ammesso che è stato un onore lavorare con lui, come uomo e come uomo politico. A suo dire, avrebbe delle qualità straordinarie, mentre al livello personale hanno un rapporto di amicizia e c’è stima reciproca. Matteo Renzi ha aperto la crisi di Governo ed è riuscito a far cadere il governo Conte bis, non è una persona che gli sta molto simpatica: “Umanamente Salvini mi è più simpatico”.

Fonte: Mediaset

Rocco Casalino è stato oggetto di attacchi per il suo passato al Grande Fratello. Un etichetta che si è tolta di dosso con non poche difficoltà.