Rocco Casalino torna single: è finita con José Carlos Alvarez

Stando alle indiscrezioni, Rocco Casalino sarebbe tornato di nuovo single. Infatti, sembra essere naufragata definitivamente la storia d’amore tra l’ex portavoce di Giuseppe Conte e il compagno cubano José Carlos Alvarez. Negli ultimi tempi la loro relazione sarebbe stata caratterizzata da numerosi tira e molla. Ora, però, la storia d’amore sembra essersi conclusa definitivamente.

Già un anno fa Rocco Casalino e il compagno cubano José Carlos Alvarez avevano deciso di interrompere la loro relazione. Dopo numerosi tira e molla, però, sembra essere arrivata la definitiva chiusura della loro storia d’amore. Secondo le voci in circolazione, infatti, Rocco Casalino avrebbe deciso di lasciare il compagno per una questione di soldi.

Come già anticipato, già un anno fa Casalino aveva deciso di interrompere la sua relazione con José Carlos Alvarez:

Questo ha dichiarato Rocco Casalino un anno fa per poi ripensarci e perdonare il suo compagno.

A queste dichiarazioni l’ex portavoce di Giuseppe Conte aveva aggiunto:

Abbiamo alti e bassi, come penso sia normale. Quando ho scritto il libro a luglio stavamo vivendo un momento bassissimo e quindi su di lui non sono stato proprio carino. In realtà è una persona importante nella mia vita e ora stiamo molto bene insieme. Mi sta molto vicino ed è nei momenti difficili che vedi veramente le persone che ti vogliono bene.

In passato anche José Carlos Alvarez si era esposto riguardo la relazione con Rocco Casalino. In particolar modo, infatti, il giovane è apparso davvero mortificato sulla questione del trading online. Queste sono state le sue parole:

Ci tengo a raccontare come stanno le cose, non sono un ludopatico, sono una vittima. Le notizie che sono trapelate hanno il solo scopo di screditare Rocco. L’obiettivo di tutto questo è costringerlo a farsi da parte […] Io non credevo fosse un problema per il suo lavoro. Mi vergognavo di parlarne con lui, sono caduto in una profonda depressione, ho anche pensato di suicidarmi. Ed è da quel momento che è iniziato il nostro distacco.