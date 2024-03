Rocco Siffredi, il disperato appello ai fan: “Se mi amate ascoltatemi…” Cosa sta succedendo

Rocco Siffredi torna a parlare dopo essere stato coinvolto in una denuncia per molestie da parte di una giornalista che lo ha intervistato per il lancio della serie televisiva sulla sua vita, “Supersex”. Intanto hanno già fatto il giro del web e, soprattutto, dei social le parole dopo la sua telefonata con la giornalista.

Un vocale inviato dalla superstar del porno affermava, senza nessun tipo di dubbio, degli apprezzamenti non richiesti e, per la giornalista, decisamente inopportuni.

Sei veramente simpatica, troppo forte, troppo carina e bona… te lo posso dire? Quando ti stringevo non lo potevo dire troppo di più, però caz*o! Beh, lasciamo perdere che mi stavi a fa venì proprio una roba un po’ particolare […] Me ne sono scappato. Non per paura, ma per non fare danni”.

@la.repubblica “Dopo l’uscita dell’intervista Rocco Siffredi mi ha bombardata di messaggi. Gli ultimi due sono stati i più pesanti. Uno è questo: ‘Ultimo messaggio, a te credo che ti manchi il c***o perché se una donna arriva ad essere così vuol dire che il c***o gli manca per davvero, ecco fatti una pausa, fatti una scorpacciata di c***i e imparerai ad essere una persona normale’”. Alisa Toaff è la giornalista dell’agenzia Adnkronos che tre giorni fa ha denunciato il porno attore Rocco Siffredi per molestie sessuali e adesso ha deciso di parlare con nome e cognome. “Fino a quando ci sono complimenti poco graditi, di solito ci passo sopra. Ma lui mi ha colpita nella mia dignità di donna, di giornalista, di professionista. Non è accettabile che accada una cosa del genere mentre si sta lavorando solo perché sono una donna. Se fossi stata un uomo? Si sarebbe comportato così? Questo è un atteggiamento sessista e soprattutto molesto. Per questo l’ho denunciato”. L’intervista di Romina Marceca e gli audio su Repubblica Roma #RoccoSiffredi ♬ original sound – la.repubblica

Questa volta, Rocco Siffredi si rivolge direttamente ai suoi fan. L’attore afferma di avere un messaggio importante per i follower, e che se si tratta di fan affezionati sarebbe bene seguire quanto chiesto. Qual è stato l’appello di Siffredi?

Vi prego di smetterla di insultare questa giornalista con cui ho avuto un disguido… chiamiamola incomprensione, va bene?

L’appello sui social arriva poco dopo che la giornalista, Alisa Toaff, una professionista con quasi 20 anni di esperienza, ha rivelato di essere stata bersagliata da minacce e insulti sui social media. Per questo motivo Rocco Siffredi avrebbe chiesto a tutti quanti di astenersi dall’insultarla, minacciarla. L’attore ha chiesto in modo deciso di rispettare la sua persona e la sua professione. Nel video pubblicato sulle storie di Instagram si chiede: “Se mi amate e mi rispettate, come so che già fate, di non insultarla e mancarle di rispetto”.

Sul profilo social di Rocco Siffredi è stata anche pubblicata una nota stampa redatta con l’avvocato Antonio Marino. Si legge nella nota che l’accusa di molestie ricevuta è “respinta categoricamente” e che le accuse sono “prive di fondamento”. Lo scambio di messaggi prima dell’intervista, secondo il legale dell’attore, sarebbe risultato cortese e l’intervista condotta in un clima sereno. Con la pubblicazione dell’intervista, dice la nota, Rocco Siffredi sarebbe raffigurato come “una persona depressa” e delusa dall’interpretazione di Alessandro Borghi.

Pare sia stato grande il rammarico dell’attore, oltre alle scuse fatte privatamente e pubblicamente per i toni dello scambio telefonico. Il confronto fra la giornalista e Siffredi, ormai diventato oggetto di dibattito mediatico, potrebbe finire in tribunale.