Rocco Siffredi positivo al Covid: contagiata anche la famiglia

Rocco Siffredi è positivo al Covid. Secondo quanto annuncia il sito Dagospia, ora il por*o-attore si troverebbe a Budapest ma la scorsa settimana era a Roma per lavoro.

“Anche Rocco Siffredi è positivo al coronavirus. Il por*o-attore ora è a Budapest, ma la scorsa settimana era a Roma per scrivere la sceneggiatura della serie che stanno preparando su di lui“.

Sarebbe rimasta contagiata anche la famiglia, la donna di servizio e l’autista. Per il momento non vi è alcuna ufficialità da parte del re del por*o, non solo in Italia.

È ormai noto a tutti che il divo di Ortona non vive più in Italia ma a Budapest. Nella capitale ungherese ha aperto una casa di produzione dove vengono girati tutti i suoi film a luci rosse. Rocco Siffredi è sposato da anni con Rozsa ed ha due figli, Lorenzo e Leonardo. Oggi hanno rispettativamente 24 e 21 anni.

Stando alla rivelazione di Dagospia, tutti avrebbero contratto il Covid. Solo qualche giorno fa si trovava a Roma per scrivere la sceneggiatura di una serie su di lui. Lo dimostra anche lo scatto pubblicato dalla moglie su Instagram in cui la coppia è in compagnia di Alessandro Borghi.

Come sta Rocco Siffredi

Non sono ancora chiare le sue condizioni di salute, nè se è o non è asintomatico. Non si conoscono nemmeno quelle dei suoi familiari.

Rocco è molto seguito sui social, su Instagram conta mezzo milione di followers e probabilmente presto annuncerà a tutti la sua positività al virus. Il regista e attore por*o proprio in queste ore ha ricevuto due statuette, “Movie of the Year” e “best sex scene“, ai Xbiz Europa Awards 2020 che si sono svolti a Berlino con il film “My Name is Zaawaadi“.

Al film hanno partecipato anche attrici italiane come Milena Mastromarino, meglio conosciuta come Malena, e Martina Smeraldi.