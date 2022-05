Roger Balduino in crisi tra Estefania e Beatriz: “Non so chi scegliere”

La storia d’amore tra Roger Balduino ed Estefania Bernal continua a tenere banco all’Isola dei Famosi. Il modello poco prima di sbarcare sull’isola ha avviato una conoscenza molto approfondita con la collega naufraga Estefania.

Tutto a gonfie vele finché non è arrivata direttamente dal Brasile Beatriz, ex fidanzata di Roger che ha sostenuto di aver avuto rassicurazioni dal ragazzo fino al giorno prima di sbarcare in Honduras.

Ilary Blasi ci ha visto qualcosa di interessante in questo intreccio tanto da decidere di mandare Beatriz direttamente a Cayo Cochinos per mettere alla prova la relazione tra Roger ed Estefania.

Beatriz nel faccia a faccia con il suo ex fidanzato ha ribadito che fino a poco prima di partire gli ha detto di amarla ancora e ne ha le prove con degli screen.

Fonte: web

Il modello dal canto suo ha cercato di sminuire la cosa dicendo: “Sì ti ho amata come nessun’altra donna. Ed è vero anche che sarò sempre legato a te, però quando sono partito era single, non stavamo più insieme“.

Subito dopo la puntata di lunedì Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis hanno cercato di indagare chiedendo a Roger chi sceglierebbe tra Estefania e Beatriz.

E dalla risposta del brasiliano si è capito che l’arrivo della sua ex l’ha messo in crisi. “Sì Beatriz è ancora molto innamorata di me, l’ho lasciata io. Se dovessi scegliere una tra Bea ed Estefania? Difficile, ci dovrei pensare molto. Se Beatriz si legasse ad un naufrago qui a me darebbe tanto fastidio, non avete visto il rapporto che abbiamo?“ – le sue parole.

Edoardo dopo Roger ha voluto sentire il parere anche di Beatriz. “Se stavamo insieme a marzo? Ci eravamo lasciati, ma non è mai finita del tutto. Prima dell’Isola eravamo insieme. amici speciali, anzi per me non era solo quello. Lui ieri invece ha detto che mi considerava un’amica speciale dopo che la nostra storia era finita“ – la risposta della ragazza brasiliana.