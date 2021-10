Angelina Jolie splende sul red carpet come non mai, ospite della serata finale del Roma Film Fest 2021, tour promozionale del suo nuovo progetto, “Eternals”. Purtroppo, però, c’è stato un inconveniente per l’amata attrice: le sue extension non sono passate inosservate.

Le extension applicate male

Angelina Jolie era uno splendore ma gli utenti social non hanno potuto non notare un particolare, che stonava alquanto.

Era già chiaro a tutti che gli outfit delle tre fossero mozzafiato. Eppure un imprevisto ha preso il sopravvento. Seppur incantevole e magnifica nel suo abito metallizzato, Angelina Jolie ha dato da ridire per il nuovo look. Fino a poche ore prima di arrivare all’ evento cinematografico era stata infatti fotografata con i capelli lisci e sciolti di media lunghezza, per la serata invece ha optato per una chioma lunga fino al sedere.

La diva di Hollywood ha sfoggiato infatti una chioma lunga e sensuale applicando delle extension ma qui arriva l’inconveniente:

Le extension le sono state applicate male, scatenando i commenti del web. I suoi parrucchieri di fiducia purtroppo non hanno fatto attenzione al risultato finale. Come si evince dalle foto di spalle, la differenza tra i suoi capelli naturali e le ciocche posticce è evidente. Forse troppo. E questo non dovrebbe mai accadere a maggior ragione se si deve cavalcare l’onda del red carpet.

I commenti più sarcastici

I social infiammano di commenti al vetriolo sulle extension di Angelina Jolie: di seguito alcuni dei commenti più sarcastici “Come si lascia Angelina Jolie con delle extension ai capelli simili”, “Qualcuno merita il licenziamento”, “Chi ha applicato le extension ad Angelina era ubriaco?”.

Gli abiti mozzafiato

Zahara ha già mostrato la sua attitudine da star in altre apparizioni pubbliche e ha indossato un abito bianco impreziosito da inserti color oro.

Shiloh, invece, ha stupito tutti ed ha quasi rubato la scena con un abito nero corto sempre firmato Versace reso sbarazzino da sneakers colorate. Ma soprattutto è stata definita la fotocopia di papà Brad Pitt. Shiloh, da sempre abituata ad indossare spesso abiti con taglio maschile, è stato una vera rivelazione nel suo outfit.

Anche questa volta Angelina Jolie, ha solcato il tappeto rosso accompagnata dalle figlie: Zahara e Shiloh prime donne insieme alla mamma vip di Hollywood. Insieme formano un trio affiatato ed elegantissimo.

La diva hollywoodiana ha ammaliato il pubblico: bella, fisico statuario, sorriso accattivante, una vera regina del red carpet. Ha indossato un abito lungo, drappeggiato a maglia metallica firmato Versace e orecchini Dondolo in oro rosa di Vhernier.