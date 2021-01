Shiloh Jolie-Pitt, com’è oggi la figlia di Brad e Angelina: sembra un’altra persona!

Ah, come vola il tempo… Sembra ieri quando i paparazzi d’oltreoceano pubblicavano i primissimi scatti ritraenti Shiloh, la primogenita di Brad Pitt e Angelina Jolie. I Brangelina (come li chiamò la stampa) erano la coppia d’oro. Se da una parte essere loro figlia costituisce una fortuna, avere genitori tanto importanti e riconosciuti a livello planetario comporta pure degli svantaggi. Difatti, non si può godere della stessa privacy e serenità di qualunque altro bambino.

Shiloh: libera nel vestirsi

Ciò è ancor più vero nel caso di Shiloh, balzata alle cronache qualche anno fa per via della decisione dei genitori di lasciarla libera di decidere in che modo vestirsi. La piccola, infatti, ha scelto di indossare capi da maschietto, preferendo un abbigliamento gender free e né Angelina Jolie né Brad Pitt si sono mai opposti.

Privacy protetta

I fan hanno avuto reazioni contrastanti: se c’è chi ha applaudito i genitori per essere così progressisti, sul lato opposto della barricata c’è chi ritiene diano segnali ambigui e fuorvianti.

Dopo il trambusto sollevato dall’aver reso pubblica tale decisione di Shiloh, Angelina e Brad si sono impegnati al fine di proteggere la privacy della figlia, cercando di non esporla eccessivamente a occhi indiscreti. A parecchio tempo di distanza i media sono riusciti a catturare un’immagine sua, in compagnia della madre e della sorella Zahara.

La linea è della mamma!

Lo scorso 8 gennaio le tre sono uscite per una giornata tra donne in un negozio di vestiti. Ciò che ha scaturito l’interesse è quanto la figlia dei divi di Hollywood sia cresciuta. Oggi ha l’aspetto di una giovanissima ragazza e la linea splendida della mamma.

Shiloh: look da teenager

A differenza dei look eleganti, rigorosamente maschili, portati in occasione delle premier dei film in passato, nelle fotografie diffuse la ragazzina indossa un abbigliamento tipico di un teenager: una felpa nera con cappuccio, gli shorts di jeans ed un paio di converse.