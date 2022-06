Romina Carrisi, conoscete il suo nuovo fidanzato? Ha quasi 20 anni più di lei

Nuovo amore per la figlia di Al Bano e Romina Power. Lui è un famoso regista.

Romina Carrisi sta vivendo una nuova storia d’amore. Dopo le indiscrezioni dei mesi scorsi la figlia di Al Bano e Romina Power ha infatti ufficializzato il legame con Stefano Rastelli, regista Rai di 51 anni.

Prima uscita ufficiale la festa per i 35 anni di Romina organizzata a Roma e dove era presenta la famiglia Carrisi quasi al completo. In tale occasione Stefano ha chiarito il rapporto che la lega a Romina.

La coppia è stata criticata a causa della differenza d’età ma appaiono più affiatati che mai. Per festeggiare i suoi 35 anni Romina ha scelto un ristorante a Trastevere per cenare prima di spostarsi in un locale poco lontano e proseguire i festeggiamenti.

All’evento hanno partecipato Al Bano Carrisi, la ex moglie Romina Power, Cristel, arrivata apposta dalla Croazia insieme al marito Davor Luksic, e Jasmine Carrisi. Presente anche Serena Bortone la conduttrice di Oggi è un altro giorno che ha voluto spesso Romina in studio quest’anno.

Fonte: web

E proprio lei ha favorito l’incontro tra Romina e Stefano. Stefano Rastelli è infatti il regista Rai del programma Oggi è un altro giorno e non ci sono dubbi sul fatto che galeotto è stata proprio la trasmissione.

Separato e padre di due figlie nate da un legame precedente, Stefano compirà 52 anni a novembre. L’inizio della relazione con Romina pare sia avvenuta lo scorso aprile quasi per gioco.

Durante un pranzo con il gruppo di lavoro Stefano accortesi della presenza di alcuni paparazzi ha chiesto giocosamente un bacio alla figlia di Al Bano e Romina Power. Ma a quanto pare da quel bacio nato per gioco è scoccata poi la scintilla che li ha portati ora ad essere una coppia. E la differenza d’età non li spaventa affatto.

Pare che sia stato accolto anche di buon gusto dalla famiglia Carrisi.