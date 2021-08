Romina Carrisi mostra lo strano tattoo. La famiglia allargata di Al Bano Carrisi è sempre al centro dell’attenzione dei media. I figli del celebre cantante spesso prendono parte a trasmissioni e talk show per raccontare di loro stessi. Negli ultimi mesi, uno dei figli nati dal matrimonio del leone di Cellino San Marco e Romina Power sembra apprezzare la permanenza nei salotti tv.

Parliamo di Romina Jolanda Carrisi che di recente è una presenza ben più che assidua in un programma di RaiUno. La figlia d’arte spesso è ospite di Serena Bortone, nel format “Oggi è un altro giorno”. La 34enne vanta moltissimi traguardi alle spalle e altrettante passioni e talenti. In particolare, la giovane è appassionata di poesia, fotografia e teatro (non a caso porta il nome di sua madre).

Di recente, Romina Jr non aveva trascorso un periodo facile: la giovane donna ha dovuto fronteggiare un forte senso di insoddisfazione verso sé stessa. Ora, quel buio momento è alle spalle e la Carrisi guarda avanti. La figlia di Al Bano è sempre in contatto con i suoi ammiratori grazie a Instagram e ai social media.

È proprio su queste piattaforme che Romina ama raccontare molto di sé stessa e della sua vita, mostrando poco a poco anche la sua personalità. Uno dei dettagli che salta subito all’occhio sono i suoi tattoo, molto originali e dallo stile unico. Ce n’è uno, però, che sta molto. a cuore alla Carrisi e cela un significato specifico.

A rivelarne l’origine è stata la stessa Romina, durante un’intervista a Vanity Fair. Tra i vari disegni, la scritta “Casa”, per quanto semplice, salta all’occhio sul corpo della Carrisi. Ma cosa si nasconde dietro questa scritta? Risponde la stessa Romina: “Io sono casa mia. Non voglio un posto fisso che mi faccia sentire a casa. Voglio crearlo ovunque io vada, con chiunque io sia”.