Romina Carrisi è la figlia più piccola della coppia Al Bano Romina Power. Attrice, modella e scrittrice, è spesso ospite di varie trasmissioni televisive quasi a voler seguire le orme del padre come popolarità. Non stupisce quindi che in molti vorrebbero approfondire su di lei conoscendo dei lati inediti della sua vita.

Romina nasce nel 1987 e la sua infanzia è stata ovviamente segnata dalla scomparsa della sorella Ylenia. In un’intervista al settimanale Chi volendo ripercorrere quella vicenda disse: Avevo sei anni, i miei genitori portarono me e Cristèl a vivere in Svizzera a casa di amici per un mese e mezzo perché dovevano andare a cercare Ylenia. Ricordo i collage di fotografie che facevamo per dirle ‘bentornata’. Ma non è mai tornata” – disse con dolore.

Oggi scrive poesie ed ha sempre nutrito una grande passione per le fotografie, tanto da avere all’attivo ben sei mostre fotografiche. Attrice di teatro, l’abbiamo vista recitare una piccola parte anche nella fiction Rai, Don Matteo. Oggi è anche spesso invitata nei vari salotti televisivi in qualità di ospite, soprattutto in Rai.

Ma nonostante la popolarità Romina Carrisi ha confessato di aver attraversato un brutto periodo della sua vita. “Fu dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi che iniziò un periodo turbolento. Non mi piacevo, non mi accettavo. Iniziai a bere e a fare uso di sostanze stupefacenti. Il motivo di quel disagio era perché ero diventata popolare, la gente mi riconosceva, ma non per qualcosa che avessi fatto io, ma solo perché ero figlia di qualcun altro” – ha detto.

Quanto alla vita privata dopo a Francesco Gastel, con cui conviveva a Los Angeles, oggi il suo cuore batterebbe per un medico. Romina personaggio molto popolare e in molti si chiedono quanto guadagna. Bè considerato il patrimonio di famiglia più le sue attività è facile immaginare che si tratta di un patrimonio non indifferente. Soltanto per le ospitate in tv la Rai sembra riconosca gettoni da circa 500 euro lordi a presenza.