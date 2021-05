Don Matteo, Terence Hill si ferma, nella tredicesima stagione ci sarà uno degli attori più amati in Italia

É di questi giorni la notizia dell’addio di Terence Hill nella tanto amata serie TV Don Matteo. L’attore, infatti, si prepara a salutare l’amato personaggio che ha interpretato per ben 12 stagioni tra il grande dispiacere dei fan della fiction. Subito ci si è interrogati su chi prenderà i panni del grande attore. E, dalle notizie in circolazione, pare proprio che Raul Bova si stia preparando ad indossare il famoso abito talare.

Raul Bova sostituirà Terence Hill in una delle fiction più amate del piccolo schermo, Don Matteo? Reduce dal successo della serie TV andata in onda su Canale 5, Buongiorno Mamma!, il noto attore si prepara ad entrare nel cast della serie, pronto a vestire il famoso abito talare. Ma, a quanto pare, non si tratterà di una vera sostituzione. La tredicesima stagione sarà un tributo a Terence Hill e la partecipazione di Raoul Bova potrebbe non essere necessariamente destinata a una lunga serialità.

Stando alle notizie in circolazione, però, l’ingresso di Raul Bova nella fiction sarà graduale. Infatti, la sua comparsa dovrebbe avvenire intorno alla quarta puntata con l’introduzione di un nuovo personaggio che, però, non dovrà essere tanto distante da quello interpretato da Terence Hill.

La messa in onda dei nuovi episodi di Don Matteo sarà prevista per il prossimo autunno. Oltre all’ingresso di Raul Bova nella fiction, altre novità si preparano ad investire la tanto amata serie TV.

Don Matteo, il ritorno del Capitano Anceschi

Se i fan della fortunata serie sono rattristati per l’addio di Terence Hill dopo quasi 13 stagioni, dovrebbero gioire per un grande ritorno. Infatti, sembra proprio che il Capitano Anceschi, interpretato da Flavio Insinna, stia ritornando nella serie.

Il Capitano, però sarà solo. Infatti al suo fianco non ci sarà Milena Miconi. La showgirl, infatti, interpretava Laura Respighi, la donna che era riuscita a conquistare il cuore del Capitano. L’attore era stato per tanto tempo uno dei personaggi chiavi della fiction per poi decidere per l’abbandono, dedicandosi ad altri progetti lavorativi. Ora, però, pare che il suo ritorno sia definitivo e ciò potrebbe colmare il vuoto lasciato ai telespettatori per l’addio di Terence Hill.