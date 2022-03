Romina Carrisi in ospedale, è andata a trovare sua madre

Cosa ci fa Romina Carrisi in ospedale? I fan della figlia minore di Romina Power e Al Bano si sono preoccupati quando hanno scoperto che la giovane ragazza si trovava in una struttura sanitaria. Pubblicando un selfie, però, Romina ha precisato che lei sta bene. Si trova in quel luogo perché è andata a far visita alla madre: cosa è successo, allora, a Romina Power?

Fonte foto da Instagram di Romina Carrisi

Romina Power, secondo quanto apprendiamo sul canale Instagram della figlia, Romina Carrisi, avuta durante il matrimonio con il cantante di Cellino San Marco, Al Bano, ha dovuto subire un intervento. E per questo motivo lei si è recata in ospedale, per andare a trovarla e vedere come stava.

Sappiamo che l’ex moglie di Al Bano ha avuto purtroppo un infortunio al ginocchio. Per i medici l’unica soluzione era un intervento chirurgico e così l’hanno operata per risolvere il problema. Romina Carrisi, in ospedale da lei, ha deciso di aggiornare i suoi fan sulle condizioni di salute della madre.

In una Instagram Story Romina Carrisi ha deciso di raccontare ai suoi follower, che sono centinaia di migliaia, come sta la sua mamma. Si trova ancora in ospedale dopo l’intervento chirurgico, ma le cose sembrano andare a gonfie vele.

Presto potrebbe uscire dalla struttura sanitaria, ma prima di rimettersi del tutto dovrà seguire le cure e la terapia di riabilitazione già stabilite dai medici che l’hanno in cura. Romina Junior sembrava in apprensione per le sue condizioni di salute, ma spera che presto potrà tornare a casa da lei.

Romina Carrisi in ospedale rassicura tutti sulle condizioni di salute della mamma

Ecco cosa ha scritto la figlia in merito alle condizioni di salute di Romina Power, sua mamma: