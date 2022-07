La storia d’amore tra Al Bano Carrisi e Romina Power ha fatto sognare una generazione. Da questa unione artistica e spirituale sono nati degli splendidi ragazzi, che seguono nelle vie più disparate le orme dei genitori. D’altro canto, il talento artistico scorre nel loro sangue e con dei genitori così portanti non si può che tenere alto il nome di famiglia.

Di recente i riflettori si sono accesi su Romina jr, grazie ad un video che ha portato allo scoperto tutte le sue doti recitative. La ragazza, come anche gli altri membri della famiglia, è molto attiva sui social e vanta un discreto numero di followers.

Ma grazie al suo ultimo filmato, Romina è diventata assolutamente virale. La clip è ironica e divertente ed è evidente il talento della figlia d’arte. Nel filmato si vede Romina junior che viene letteralmente trascinata da un’amica fuori dalla stanza.

Lo scopo è quello di portarla ad una festa a cui avrebbe voluto dare buca, nonostante sia chiusa in casa ormai da settimane. “Ci sono persone che non mi vogliono” lamenta la ragazza, preferendo rimanere in casa da affogare il dispiacere in una vaschetta di gelato. Un video divertente e sarcastico che ha fatto in breve il giro di tutti i social network.

Probabilmente si tratta anche di un modo, per Romina, di dire addio alla sua vita da single. Dopo essersi vista attribuire i flirt più disparati, infatti, la figlia di Al Bano ha deciso di uscire allo scoperto mostrando al pubblico il suo nuovo fidanzato.

Le presentazioni ufficiali sono arrivate lo scorso primo giugno per il trentacinquesimo compleanno di Romina junior, a cui ha preso parte anche Stefano Rastelli, l’uomo di 51 anni che attualmente è il suo compagno.

La differenza d’età tra i due è notevole, chissà come prenderà questa cosa mamma Romina? Non possiamo che attendere commenti dalla diretta interessata.