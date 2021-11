Romina Power, la rivelazione sulla figlia Ylenia: “Cosa mi disse prima di uscire di casa”

La scomparsa di Ylenia Carrisi è un dolore insanabile per Al Bano e Romina Power. La giovane scomparsa nel gennaio del 1994 non è stata mai ritrovata. Se Al Bano crede ormai alla morte della figlia, lo stesso non si può dire di Romina che continua a nutrire la speranza di vederla viva un giorno.

Pochi giorni fa è stato il compleanno di Ylenia che avrebbe compiuto 51 anni e mamma Romina ha voluto ricordarla con un post su Instagram. Un collage di foto accompagnato dal questo messaggio:

“Cinquantuno anni fa, Dio mi ha consegnato una bellissima bambina. Eri anche intelligente e amorevole. Le braccia di queste madri non smetteranno mai di desiderarti, questi occhi non smetteranno mai di cercarti in un mondo che è diventato privo di calore senza di te”. Poi il ricordo di un episodio che riguardava la figlia ai tempi de La ruota della fortuna, ai tempi in cui faceva parte del programma.

Fonte: web

“Quando partecipavi a questa trasmissione, prima di uscire dicevi, speriamo che i miei amici non stiano guardando!” – ha ricordato Romina. Un piccolo ricordo dolce di quando la figlia Ylenia stava iniziando agli inizi degli anni 80 la sua carriera in tv a fianco del grandissimo Mike Bongiorno. Infine la conclusione del messaggio che è straziante: “Mia Ylenia, non smetterò mai di cercarti”.

Proprio un mese fa circa il sito Dagospia scrisse un articolo avanzando l’ipotesi di un Ylenia viva. “Ylenia è viva e Yari Carrisi l’ha incontrata a Santo Domingo” – ha scritto il sito diretto da Roberto D’Agostino. In quell’occasione, l’ex moglie di Al Bano aveva tuonato proprio dalla propria pagina Instagram, chiedendo rispetto per il dolore familiare vissuto, ancora oggi visibilmente intatto. “Ma quando è che la smetterete di speculare sulla mia famiglia? Quando è che la smetterete di riempire la testa delle persone con becere balle? Vi dovete solo vergognare” -il commento furioso di Romina.