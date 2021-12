La figlia più conosciuta di Al Bano e Romina Power è di sicuro la frizzante Romina Carrisi Jr. La figlia d’arte è spesso ospite speciale della trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’, programma condotto da Serena Bortone in onda su Rai 1.

Fonte studio ‘Oggi e un altro giorno’

Di sicuro, tramite questo dating show, la Carrisi sta dando modo ai telespettatori di conoscerla meglio e apprezzare così le sfumature del suo carattere. La giovane donna non ha mai nascosto l’amore viscerale per i suoi genitori e il forte legame che la unisce ai fratelli. Vantano un rapporto di unione anche nelle difficoltà che la vita spesso gli ha posto dinnanzi, una sopra tutte la scomparsa della sorella Ylenia.

Artisti a tutto tondo: l’amore per la musica, la recitazione e non potevano mancare la pittura, la fotografia e tanto altro. Nel corso dell’ultima puntata del programma di RAI 1, ‘Oggi è un altro giorno’ la conduttrice scherza con Romina e si fa raccontare la sue emozione nel momento in cui ha dato il suo primo bacio.

Romina Carrisi non si fa pregare e risponde con sincerità e simpatia a tutte le domande che le vengono fatte: “È stato un po’ imbarazzante – ha ammesso – era a scuola vicino al campetto da calcio e, lui mi aveva detto se ci volevamo baciare, quindi ha chiamato tutti gli amichetti tipo un corteo. Tutti a vedere questo primo bacio. È stato imbarazzantissimo. In terza media”. Ma c’è qualcuno che non si lascia di certo sfuggire la possibilità di commentare l’accaduto.

Romina Power, mamma di Romina jr, sul suo profilo Instagram pubblica il video della confessione dalla figlia e commenta così: “Raccontaci del tuo primo bacio, Romina” il tutto accompagnato da un emoticon che ride. Un legame speciale tra mamma e figlia unite dalle tante passioni che solo due artisti come Al Bano e Romina potevano trasmettere ai loro figli.