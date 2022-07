La storia d’amore tra Al Bano Carrisi e Romina Power ha fatto sognare una generazione. Da questa unione artistica e spirituale sono nati degli splendidi ragazzi, che seguono nelle vie più disparate le orme dei genitori.

D’altro canto, il talento artistico scorre nel loro sangue e con dei genitori così portanti non si può che tenere alto il nome di famiglia. Di recente i riflettori si sono accesi su Romina jr, grazie ad un video che ha portato allo scoperto tutte le sue doti recitative.

La ragazza, come anche molti altri membri della famiglia, è molto attiva sui social e vanta un discreto numero di followers. Ma anche un altra Carrisi si è fatta notare negli ultimi periodi e non per i suoi talenti artistici, bensì per la sua fortuna.

Romina è molto unita a sua sorella Cristel e recentemente le due hanno deciso di trascorrere una serata tra donne in spensieratezza al casinò. La gita tra sorelle è stata documentata da alcuni scatti, finiti anche sui social di Romina.

Cristel, infatti, non ha più un profilo Instagram: ha deciso di eliminare il suo account dove condivideva la sua quotidianità e scatti del suo lavoro. Tornando alla foto postata dalla sorella minore, Romina, subito è saltato un particolare all’occhio dei fans.

Le due Carrisi, nella foto, stavano tenendo le loro rispettive vincite e subito il dettaglio è stato evidente. Subito si nota l’ingente vincita di Cristel, che è riuscita ad accaparrarsi ben settemila dollari. Romina, purtroppo, non ha affatto avuto la stessa fortuna di sua sorella maggiore, infatti ha vinto solo 0.82 centesimi!

Di certo, sarà stata una serata coi fiocchi e la vincita non è affatto importante. Ad avere importanza è l’unione fraterna che lega queste due talentuose sorelle. Cristel, come i più ricorderanno, ha un passato nel mondo della musica e della moda, passando anche per lo show business.