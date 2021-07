Romina Power a 15 anni, la foto prima di Al Bano

Romina Power di certo appartiene a quella categoria di artisti che non ha bisogno di presentazioni. Nata e cresciuta sotto le luci della ribalta da due genitori noti, la sua carriera è iniziata ancora prima che Romina raggiungesse la maggiore età. Ovviamente, l’apice della sua carriera è stato nel periodo in cui la Power era sposata con Al Bano Carrisi.

È in quel periodo che la coppia ha dato vita ai grandi capolavori della loro discografia, che tutt’ora vengono cantati da grandi e piccini. Ma una cosa che non tutti sanno su Romina è che ha partecipato a dei capolavori anche ben prima di conoscere e sposare il Carrisi. Ebbene sì, la famosissima cantante ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo col cinema.

D’altro canto, considerando che entrambi i suoi genitori (Tyrone Power e Linda Christian) erano attori di Hollywood, non poteva esserci banco di prova più azzeccato. La cosa che ha davvero dell’incredibile, però, è il fatto che Romina ha debuttato da giovanissima. Al suo primo film, la Power aveva appena 13 anni. Un altro aspetto della carriera cinematografica dell’ex moglie di Al Bano è la quantità di film a cui ha partecipato. In soli 4 anni, dal 1964 al 1968, ha lavorato a ben 14 films.

Di recente Romina Power ha scavato in questo passato che sembra così lontano, riportando alla luce degli scatti di quel periodo. La cantante, infatti, ha postato una di queste foto su Instagram, per mostrarla ai suoi followers. Nello scatto pubblicato, Romina aveva solo 15 anni: risale al 1966 e probabilmente all’epoca la cantante era impegnata nelle riprese del film: “Come impari ad amare le donne”.

I commenti sono piovuti a migliaia. Moltissimi fans, così come Romina, hanno riportato alla memoria le loro giovinezze scrivendo: “Che tenerezza”. O ancora: “I ricordi della nostra infanzia e giovinezza sono in qualche modo sempre belli e hanno un posto fisso nei nostri cuori”. Qualcuno, coglie l’occasione per complimentarsi con la Power: “Un’innocenza insieme all’intelligenza, questa è la tua essenza di prima e di adesso”.