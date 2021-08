Romina Power continua ad essere uno dei personaggi più in vista nel panorama dello show business italiano. La nota cantante, italo americana, non smette mai di fare notizia. Romina ha sempre cercato di mantenere con i suoi ammiratori un rapporto molto intenso. Proprio per questo, i social sono diventati uno dei modi principali con il quale la cantante racconta se stessa ai fans.

La Power riporta, principalmente su Instagram, sia i suoi successi personali in ambito lavorativo sia dettagli inediti sulla sua vita privata. Spesso la cantante condivide con i suoi followers ricordi toccanti o prese di posizione circa temi sociali. In ogni caso, Romina cerca di mostrare il più possibile di sé e tutti quelli che la seguono, non possono che apprezzare. Di recente, un post che la Power ha caricato sui suoi profili social ha fatto molto scalpore.

La cantante, in barba ai giudizi a cui la notorietà espone, non ho nessuna esitazione nel mostrarsi senza filtri. Non è una rarità che Romina si inquadri struccata e completamente al naturale, mostrando tutti i segni del tempo che sicuramente le donano anche maggiore bellezza.

Romina ha rivelato come le foto in cui si mostra acqua e sapone e con i capelli arruffati sono per lei un sinonimo di benessere. La Power intende far trapelare il messaggio di non volersi far condizionare dalle convenzioni del mondo dello show business. Insomma, la cantante è una donna a tutto tondo e ama sé stessa.

Di recente, Romina Power si è distinta anche per alcune dichiarazioni indirizzate al suo ex marito. La cantante, in particolare, ha voluto ringraziare Al Bano per tutto quello che ha fatto per lei e che le ha insegnato: “Se non avessi incontrato Al Bano probabilmente avrei continuato a recitare e non avrei intrapreso in pieno la carriera di cantante. Nessuno fa niente da solo, siamo tutti interdipendenti”.