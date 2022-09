Romina Power, la dedica ad Al Bano che ha fatto andare Loredana su tutte le furie

Dedica social di Romina per l'ex marito e a quanto pare Loredana non ha gradito.

Al Bano e Romina Power sono state una delle coppie più amate d’Italia. Il connubio sentimentale e artistico è stato talmente potente da riscuotere un successo incredibile.

I due sembravano davvero una coppia super affiatata. Poi però, con il trascorrere degli anni, qualcosa si è rotto in loro. Complice anche la scomparsa della figlia Ylenia, i rapporti sono diventati man mano freddi fino ad arrivare alla separazione.

Fonte: web

Al Bano ha poi ritrovato l’amore accanto a a Loredana Lecciso anche se preferisce non convolare a nozze per la seconda volta. Una scelta in un primo momento criticata dalla showgirl che poi alla fine ha deciso di rispettare la scelta del cantante di Cellino San Marco.

Al Bano e Romina invece dopo anni di silenzio di sono ritrovati anche da un punto di vista professionale girando il mondo in tour per portare alla gente le proprie canzoni, quelle che hanno fatto cantare e ballare tutto il mondo.

In molti hanno sperato e ancora sperano in un ritorno di fiamma tra i due, ma a quanto pare, c’è soltanto una grande stima.

Recentemente però Romina ha fatto un gesto d’affetto nei confronti di Al Bano. Lo ha fatto in occasione del suo compleanno che ha festeggiato lo scorso mese di maggio.

Romina ha postato sul suo profilo Instagram ufficiale una serie di foto in bianco e nero raffiguranti Al Bano e Romina giovanissimi all’epoca in cui erano felicemente fidanzati.

“Tanti auguri, Albano ! Che questo giorno del tuo compleanno ti porti tanta felicita’!” – le sue parole sotto le foto.

Un gesto che a quanto pare ha fatto arrabbiare anche Loredana Lecciso che non ha gradito il fatto che Romina abbia pubblicato vecchie foto insieme al cantante per farli gli auguri.

Alla fine tra lei e Romina c’è grande stima reciproca ma ovviamente non ci sono grossi rapporti nella vita quotidiana.