Romina Power e la sua casa da sogno, l’avete mai vista?

Raffinata, elegante e riservata, Romina Power è un personaggio sempre pacato che non esce mai fuori dagli schemi. Destinata alle luci di Hollywood è finita invece per amore e per caso in Italia e in Puglia. Ha conosciuto l’amore e il dolore più atroce, ha scoperto l’arte e la spiritualità. E la sua casa rispecchia tutto quello che è stato, rispecchia in pieno il suo animo.

Fonte: Instagram

Oggi Romina Power vive a Roma, abita in una casa molto elegante, un bell’appartamento. L’avete mai visto? Grazie a delle foto rare pubblicate sui social siamo riusciti a risalire e a dare una sbirciatina su com’è la sua casa. Dalle foto che la Power pubblica sui social si vede una casa in cui si osa con i colori, con mobilio baroccheggiante e con l’unione di stili diversi. I tappeti orientali e i cuscini con fantasie natalizie.

Grande uso dei colori caldi, tanti oggetti in color oro e poi grandi pareti bianche, luminose che si aprono su un balcone pieno di piante. Tanti apparenti contrasti, ma è tutto perfettamente in equilibrio. Quanto alla camera riservata alle figlie Cristel e Romina junior in una recente intervista di qualche tempo fa dissero:

“Noi dobbiamo stare in albergo a Roma, non c’abbiamo più la casa. C’è gente che medita nella mia stanza da letto. E questa è mamma! Che si deve ripulire il karma! L’ha donata dicendo che tanto non sarebbe servita ai figli!”.

Fonte: Instagram

Inoltre la Power nonostante gli anni nutre ancora un ottimo rapporto con Al Bano tanto che detiene ancora una piccola dependance all’interno della tenuta di Al Bano a Cellino San Marco, in Puglia. Ogni tanto infatti lei si sposta nella tenuta del cantante per stare insieme alla famiglia e godersi anche il paesaggio pugliese che ha poco da invidiare a quello romano. Questo accade soprattutto nei periodi di festa.