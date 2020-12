Romina Power si dice felice e soddisfatta. La cantante ha raggiunto uno dei suoi obbiettivi, e adesso è finalmente arrivata alla serenità. Andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. La Power è sempre stata una donna particolare, mantenendo un tipo di vita molto distante dalla normalità a cui noi tutti siamo abituati.

Il suo talento è fuori discussione, così come la sua classe e la sua eleganza. Sempre in prima linea per difendere i diritti dei più deboli, soprattutto quelli degli animali. Tempo fa ci siamo occupati del caso di Casimiro, il toro che Romina aveva salvato dal macello. La Power aveva pubblicato sul suo profilo Instagram la foto dell’animale e aveva lanciato un appello: “Casimiro cerca casa”. Ora spunta sui social della cantante un’altra foto, in cui si vede finalmente Casimiro felice.

L’animale ha trovato un rifugio sicuro. Le foto sono tre, e in tutte si può notare il toro sereno nella sua nuova casa. La battaglia che la cantante aveva tanto preso a cuore, per cercare di salvare l’animale, ha finalmente preso una piega positiva. Infatti come didascalia della foto scrive: “Casimiro ha trovato la sua nuova casa e nuovi amici. Ora vive felice nel santuario. Capra libera tutti”.

Nelle foto si può scorgere anche una mappa del percorso che il toro ha affrontato. Un viaggio di ben sei ore per la libertà. Da Lecce a Nerola, un viaggio per far arrivare il toro nella fattoria, che ha accolto a braccia aperte la sventurata bestiola.

Una lieta notizia che ha riempito di gioia sia la cantante sia tutti i fan che la seguono e che come lei non mollano mai e si interessano con passione alle battaglie che Romina affronta contro il maltrattamento degli animali. Di sicuro Casimiro ha trovato un angelo custode, Romina Power, che non si dimenticherà mai di prendere informazioni sul suo stato di salute.