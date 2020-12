Romina Power ha un rimpianto. I fan notano un particolare

Romina Power, con un post pubblicato su Instagram, svela il suo rimpianto, e i fan non possono non notare un particolare. L’ex moglie di Al Bano è un’artista a tutto tondo, molto amata e apprezzata sia per la sua musica e la sua arte che per l’eleganza che la contraddistingue. La storia d’amore con Al Bano Carrisi ha fatto sognare una nazione intera.

Per anni i due sono entrati nel cuore di milioni di fan accaniti sia delle loro canzoni sia delle vicende amorose della coppia. Ma non sono state solo rose e fiori per la famiglia Carrisi. La scomparsa della loro figlia Ylenia ha segnato una tappa importantissima e molto triste nel matrimonio tra Romina Power e Al Bano. La scomparsa risale a circa ventuno anni fa e la notizia ha tramortito e scosso la famiglia, compreso il fratello Yari Carrisi.

Nel 2014 Al Bano decide di riconoscere la morte di Ylenia, pur non avendo mai ritrovato il corpo, ma tale decisione non avvenne con il consenso di Romina. La Power infatti, pubblica spesso sul suo profilo social ricordi di Yelnia pensando a lei come se fosse molto vicina o comunque con qualche vaga speranza. Ma su Instagram, i fan notano un particolare, arriva un post più misterioso.

Andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Un post che da spazio a sentimenti profondi e personali. La cantante si avvale del sottofondo della canzone dei Beatles, The Octopus Harden, per una foto artistica con un paesaggio subacqueo: un angolo di paradiso. La canzone è molto significativa, parla di un luogo dove tutto è sereno, lontano dalla malvagità, dove regna la felicità.

Un luogo dove ci si possa finalmente riabbracciare. Il desiderio di Romina Power, cioè quello di riabbracciare un giorno la sua amata Ylenia Carrisi, è forte e palpabile. Un posto lontano dove si possa tornare ad essere felici. Un’amara consapevolezza, quella del sapere con precisione dove si trova Ylenia.