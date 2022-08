La fama di Al Bano Carrisi e Romina Power senza ombra di dubbio li precede. Di sicuro si tratta di personaggi pubblici che non ha bisogno di presentazioni. Le loro canzoni, ora, sono conosciute e cantate in tutta Italia e anche nel resto del mondo.

Purtroppo, però, la vita non è stata sempre generosa con queste icona della musica italiana. Al Bano si è trovato purtroppo a dover affrontare momenti carichi di difficoltà. Sicuramente il più triste e duro dei periodi della vita del cantante è stato quello in cui sua figlia, Ylenia, è scomparsa.

La ragazza aveva intrapreso un viaggio per il Belize, nel lontano 1993, con l’obiettivo di documentare la vita dei senzatetto in modo da poter scrivere un libro sull’argomento. Durante questo soggiorno, la giovane aveva chiamato il padre per spiegare che sarebbe presto partita alle volte di New Orleans.

I due, durante quella chiamata, pare ebbero un diverbio: Al Bano non era d’accordo riguardo a questo viaggio. È proprio dopo questo episodio che Ylenia è sparita, lasciando un vuoto nelle vite dei suoi genitori. Al Bano, nonostante continui a sperare di poter finalmente riabbracciare sua figlia, qualche tempo fa ha richiesto per lei al comune di Brindisi un certificato di decesso, che gli è stato concesso.

Romina invece, non ha nessuna intenzione di perdere le speranze e, anzi, continua a ricordare la sua primogenita scomparsa pubblicando sul suo profilo Instagram degli scatti che la ritraggono. Una delle ultime foto apparse sui social della Power è una foto che la ritrae insieme ad Al Bano e alla piccola Ylenia.

Lo scatto è stato poi ripubblicata dall’esperto di gossip Amedeo Venza, che ha aggiunto un breve aneddoto su quello che avvenne, nel giorno della nascita della ragazza. Queste le parole che si leggono nel post di Venza. “Appena sono tornata in camera dalla sala parto, ho chiamato Al Bano a Brescia, dove si trovava per una serata”.

“’Indovina dove sonò e lui ’Da tua madre? in clinica. È nata tua figlia. Senti’ e gli feci sentire i vagiti di Ylenia”. Dopo questa breve conversazione Albano si è subito precipitato in clinica, confermando che è pronto a lasciare tutto per amore della famiglia.