Romina Power lancia una frecciatina a Barbara D’Urso

Il nuovo programma condotto da Serena Rossi porta il titolo ‘Canzone segreta’. Le puntate della trasmissione vanno in onda il venerdì sera e, nello scorso appuntamento, il palco della Rossi vantava un ospite d’eccezione. Parliamo di Romina Power, l’amatissima cantante nonché ex moglie di Al Bano Carrisi. In effetti, era ormai molto tempo che la seguitissima cantante non appariva sul piccolo schermo.

Fortunatamente, dopo anni di attese, Serena Rossi ha riportato Romina in tv con il suo programma. Certo, il programma “Canzone Segreta” riesce sempre ad ospitare personaggi molto importanti e in vista nella scena italiana. Il format consiste proprio nel proporre a questi vip la loro canzone del cuore, quella che più li emoziona, grazie alla complicità e alla partecipazione dei loro amici, parenti e persone care di ogni tipo.

Anche Romina è stata invitata nel programma con lo stesso scopo. Mentre La Power attendeva la sorpresa degli amici Tullio Solenghi, Massimo Lopez e Nino Buonocoro, seduta comoda sulla poltrona bianca posizionata al centro dello studio, punto dal quale tutto il palco è pienamente visibile. Tra il pubblico, scarno e distanziato (nel rispetto delle norme anti-covid che tutti siamo tenuti a rispettare per combattere il virus), c’è qualcuno che non ha potuto fare a meno di porgere il suo saluto a Romina Power.

Il saluto non è passato inosservato e la cantante ha subito risposto a quel saluto con queste parole: “Chi è che parla? Non vedo nulla con tutte queste luci tipo quelle di Barbara d’Urso. Ti accecano”. Insomma, la cantante ha lanciato una bella stoccata a Carmelita. Una frecciatina che ha subito provocato le risate di tutto lo studio: nessuno si aspettava quelle parole. Una chiara frecciatina a Barbara D’Urso.

In effetti, sembrerebbe che tra Romina e Carmelita non ci sia un rapporto particolarmente affiatato, anzi. Era stata la stessa presentatrice Mediaset a raccontare del particolare rapporto con Romina, nel corso di un’intervista a Gossiptv. Nel 2018, a quanto dice la D’Urso, la presentatrice avrebbe più volte invitato la Power nei suoi salotti. La cantante, però, non si sarebbe mai presentata, senza dare spiegazioni. Barbara D’Urso, però, assicura di non avere nulla contro la cantante, anzi, assicura di trovarla simpatica e professionale.