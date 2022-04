Romina Power si lascia andare ad un lungo sfogo all’interno del suo profilo Instagram cercando di aiutare tutte le persone che si trovano accanto ad una persona inaffettiva. Nelle ultime settimane la famosa cantante statunitense ha dovuto allontanarsi dai social per un delicato intervento al ginocchio.

Ora che finalmente è tornata a casa e sta procedendo tutto per il meglio, Romina ha voluto lasciarsi andare ad un lungo e importante sfogo. Ancora una volta la ex moglie di Al Bano Carrisi ha cercato di aiutare tutte le donne che la seguono sui social portando a galla una sua presunta storia d’amore passata.

Dalle sue parole infatti, molte persone hanno pensato che la donna avesse affrontato un momento difficile della sua vita accanto ad un uomo narcisista. Nelle sue storie Instagram, la Power pubblica così alcune affermazioni in merito a dei campanelli d’allarme da riconoscere quando ci si trova davanti a persone manipolatrici e narcisiste.

Romina Power lo sfogo sui social: “Non ascoltate persone narcisiste”

Nelle sue storie Instagram la cantante ha così affermato: “Quanto avrei voluto una persona che mi scuotesse e mi dicesse: ‘Basta! Fermati! Quello non è amore! Ti sta spegnendo”. Non ascoltate persone fredde, anaffettive, non empatiche come un narcisista che vi umilia o vi insulta perché e quando piangete”.

La ex moglie di Al Bano Carrisi prosegue: “Il narcisista non sopporta vedervi piangere perché dovrebbe ammettere a sé stesso quanto sia stato crudele e questo non può avvenire, perché non riconosce la sua parte buia, sadica e non sana e non ha la capacità di capire l’altro”.

Infine: “Un saluto a chi ci faceva sentire sbagliati, spegneva i sorrisi, fermava i sogni e colpiva alle spalle. Non ci siete riusciti” dichiara Romina Power. Nel corso delle sue interviste passate, più di una volta lei stessa aveva affermato di essere piena di corteggiatori ma di aver preferito la sua libertà individuale.