Romina Power non riesce a rinunciare a un piccolo peccato

Come tutti i suoi fans più accaniti sicuramente sanno, Romina Power è attivissima sui social, e sui suoi profili condivide spesso momenti della sua quotidianità. Insomma, Instagram non è più uno strumento per mostrare il proprio lavoro, ma per rimanere in contatto con i fans e mostrargli anche i momenti più piccoli, ma importanti.

Pochissime ore fa, Romina ha condiviso con i suoi followers una foto di qualcosa che è per lei irresistibile. Che sarà mai cedere a qualche peccato di gola qualche volta? Proprio con questi presupposti, l’amata cantante ha postato una foto del suo piatto preferito, a cui proprio non sa resistere. Insomma, il “peccato” di Romina Power è la gola, a cui sembra cedere volentieri. A quanto pare, il mangiare bene e portare avanti uno stile di vita sano perdono di importanza, per l’ex di Al Bano, quando le vengono proposte delle appetitose mandorle caramellate.

Il post è stato vero successo, e il profilo della cantante è stato inondato da una pioggia di like. Evidentemente, Romina non è la sola ad adorare questo dolce delizioso, ma anche i fan apprezzano. Romina Power è ormai lontana dai riflettori e dalla tv da un po’ di tempo. Ma il contatto con i fan e continuo grazie ai social media. La sua ultima apparizione televisiva, risale all’ospitata di Amici di Maria De Filippi, in cui Romina si è esibita insieme all’ex marito. I due, nonostante il divorzio, continuano ad avere un meraviglioso rapporto di rispetto e affetto reciproco.

I fan sperano ancora in un ritorno di fiamma che, forse, non arriverà mai, ma nell’attesa non smettono di dimostrare tutto il loro sostegno. Ormai il profilo di Romina, oltre a tutte le esibizioni e ai backstage, contiene tantissime foto dei vizi culinari della cantante. Spesso pubblica foto di dolci e altre leccornie che riscuotono sempre in notevole successo.

Romina Power difende i diritti degli animali

Ma a volte Romina non si limita a questo, e si spinge fino a rivelare i suoi segreti in cucina per preparare i suoi piatti preferiti. È risaputo anche che la Power si prodiga anche per portare avanti e difendere i diritti degli sfortunati e di chi è in difficoltà. Ricordiamo, ad esempio, la vicenda del toro Casimiro, che è riuscito a trovare una casa proprio grazie al suo intervento.