Ancora momenti nostalgici e tristi per Romina Power. Stamattina, la cantante ha condiviso con i suoi fan una foto meravigliosa postata su Instagram, un ricordo di un bellissimo momento della sua vita. La Power ha voluto condividere questo ricordo commovente con i suoi followers, rimasti tutti molto colpiti.

La foto immortala un momento di tanti anni fa, periodo in cui senza ombra di dubbio Romina Power era felice e spensierata. Purtroppo, però, quella felicità non tornerà indietro. Lo scatto della cantante, infatti, la ritrae insieme a due persone importantissime nella sua vita: parliamo del fratello, Tyrone Power, e Ylenia Carrisi, la figlia scomparsa.

Il primo, un punto di riferimento nella vita di Romina, mentre la seconda è scomparsa nel 1993. È questo il motivo per cui, questa foto, è risultata così commovente: in un solo scatto sono raffigurati due dei più grandi affetti della cantante. Tutti i fan sono rimasti senza parole e, in molti, hanno sicuramente versato una lacrima in onore della Power e del suo dolore.

Tutti, i fan insieme a Romina, si sono stretti nel ricordo di queste due persone speciali. La scomparsa prematura di Ylenia crea un grandissimo vuoto. Un ricordo ancora nitido nella mente di tutti una scomparsa troppo prematura.

La ragazza ha fatto perdere le sue tracce a Santo Domingo. Insomma, un ricordo carico di malinconia per dei tempi spensierati e felici che, purtroppo, non potranno mai tornare.

Ultimamente la Power ha vissuto un altro immenso dolore. Un’altra spallata nella vita dell’amata cantante. Un grave lutto ha colpito Romina a soli pochi mesi di distanza dalla scomparsa di sua sorella Taryn.

È venuto a mancare pochi giorni fa, il cognato William Greendeer, marito della sorella, scomparsa anch’essa a giugno. La cantante sui social usa parole di sconforto e cariche di dolore, ma anche la consapevolezza che ha lasciare questa terra è solo il corpo.