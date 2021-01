Romina Power pubblica una foto in bianco e nero. La somiglianza è impressionante

Chi non conosce Romina Power? Ormai la sua fama è internazionale, e il suo nome è scritto tra quello delle icone della musica italiana. L’artista è di nascita statunitense, Los Angeles per la precisione, ma a soli nove anni si era già trasferita in Italia insieme a tutta la sua famiglia. È noto il profondo legame che Romina Power ha sempre avuto con entrambi i suoi genitori.

La sua carriera, però, è iniziata in Inghilterra, dove ha avuto i suoi primi approcci con la cinematografia. Nel 1967 l’incontro con Al Bano Carrisi, e la nascita della coppia che ha fatto sognare intere generazioni. La carriera canora inizia, per Romina, solo nel 1969, insieme al suo compagno. Ora, a diversi anni dalla separazione con Al Bano, Romina continua ad essere una delle cantanti più amate da pubblico non solo per la sua musica. La donna è sincera, sensibile e attenta alle tematiche più delicate.

In più, Romina coltiva il suo rapporto con i fan, confidando loro dettagli della sua vita, idee e opinioni. Proprio per la sua grande fama, e per questo rapporto dinamico che è riuscita a creare, il suo profilo conta oltre 200 mila followers. Uno degli ultimi post pubblicati dalla Power rivela un dettaglio su di lei. La foto è in bianco e nero, non sappiamo la data, ma i soggetti inquadrati sono inconfondibili: la madre e il padre della cantante. La donna ritratta nella foto è incinta.

La bambina che porta in grembo è proprio lei, Romina. A rivelarlo e lei stessa, nella descrizione che accompagna la foto. La cantante, poi, vuole porre l’accento su un dettaglio significativo. Romina sottolinea la forte somiglianza sua mamma ha con sua Romina junior.

La cantante, con questo scatto, ha voluto sicuramente riportare alla memoria i suoi genitori. La nostalgia che Romina prova e la loro mancanza sono forti, sia riguardo alla madre sia quanto a suo padre. Con entrambi, la cantante aveva un rapporto di stima e affetto reciproco ineguagliabile. Per fortuna, Romina potrà sempre vedere gli occhi di sua madre in quelli della sua bambina.