Romina Power riceve un regalo speciale che la fa emozionare

In questi giorni di festa così particolari c’è ancora qualcosa che riesce a emozionare il cuore di tutti noi. Romina Power riceve un regalo veramente commovente. Un dono speciale che ha fatto impazzire di gioia i suoi follower. E’ proprio vero, sono i gesti più piccoli a regalare le emozioni più belle. La notizia viene data dalla cantante stessa, tramite social.

La sorpresa e la gioia di questo dono inatteso sono state tanto grandi, che la cantante non ha potuto fare a meno di condividerle con tutti i suoi amati fans. Romina Power ha pubblicato una bellissima foto, degna dell’emozione che questo natale le ha regalato.

Un’immagine vera, che tocca gli animi della gente. Un gesto puro e reale come del resto solo i bambini sanno fare. La foto fa il giro del web e sono milioni i like che riscuote. I commenti commuovono la stessa Romina che ringrazia tutti per l’attenzione ricevuta. Ma cerchiamo di capire di cosa si tratta. Stiamo parlando di una cosa che non ha valore né prezzo, che racchiude i sogni e le speranze di tutti i bambini.

È un bellissimo disegno donato dal cuore puro di un bambino a commuovere la cantante. La mano di un bambino che regala amore e speranza, la purezza di un piccolo gesto che fa sorridere e ritrovare la gioia. Nel disegno spunta anche la scritta: “Romina ti voglio bene” e la firma della piccola Lavinia.

La Power, emozionata, decide di rispondere alla piccola sotto gli occhi attenti del web. “Grazie Lavinia, anche io ti voglio bene” scrive la cantante sotto la foto del disegno, in risposta alla bellissima dedica della piccola. Poche parole e un gesto di grandissimo valore. La Power si è emozionata a tal punto che ha voluto condividere con tutti i suoi fan il gesto dolcissimo che ha ricevuto.