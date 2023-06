Romina Power ricorda la figlia scomparsa: il messaggio per Ylenia

Nel corso delle ultime ore Romina Power ha deciso di ricordare sua figlia Ylenia Carrisi la quale è scomparsa circa 29 anni fa. La cantautrice americana ha diffuso un dolce messaggio sui social per mantenere vivo il ricordo di sua figlia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Nel mese di gennaio 1994 è scomparsa Ylenia Carrisi. La figlia di Romina Power e Albano stava vivendo un’esperienza a New Orleans negli Stati Uniti. All’epoca, di lei si erano perse misteriosamente le tracce. Sono trascorsi ormai 29 anni dalla sua scomparsa ma nonostante questo Romina e Albano non hanno perso mai la speranza di riabbracciare la loro figlia.

A dimostrarlo è il post pubblicato da Romina Power sul suo profilo Instagram. La cantautrice americana è tornata a parlare di quel dolore che le ha segnato per sempre la vita. Queste sono state le parole scritte a corredo della didascalia della foto:

Romina Power e Albano si sono separati legalmente nel 1999, a distanza di qualche anno dalla scomparsa dei Ylenia Carrisi. I due non hanno mai rivelato i motivi della loro rottura.

Tuttavia, di recente, Albano si è lasciato andare a inedite dichiarazioni al settimanale Oggi per chiarire meglio le dinamiche dell’addio con la sua ex moglie:

Lo dico oggi per la prima volta. Il problema fu la marijuana. Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra; finito l’effetto si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine.