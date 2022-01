Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Albano Carrisi che ha lasciato il mondo del web senza parole. Il celebre cantante è stato ospito a Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone. Durante l’intervista è scoppiata una lite tra il cantautore e sua figlia. Scopriamo insieme le dichiarazioni shock di quest’ultima.

Di recente Albano Carrisi e Roma Carrisi sono stati ospiti a Oggi è un altro giorno, celebre programma condotto da Serena Bortone in onda su Rai1. Durante l’intervista i due si sono lasciati andare ad una furiosa lite causando clamore tra gli spettatori. Ecco tutti i dettagli

Brutta lite per Albano e Romina Carrisi a Oggi è un altro giorno martedì 11 gennaio. Durante la trasmissione, il cantante di Cellino di San Marco è stato in compagnia di sua figlia Romina ed ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita.

Tra queste ultime l’amore per i genitori Carmelo e Jolanda, la storia d’amore con Romina Power, la scomparsa di Ylenia Carrisi. Tuttavia, è stato di rilevante importanza l’argomento riguardo al rapporto con i suoi cinque figli. Nel momento in cui Albano ha affermato di assumere il ruolo di “psicologo” per loro, Romina Carrisi ha fatto una confessione che ha lasciato tutti senza fiato.

Per contrastare le dichiarazioni di suo padre, la ragazza ha spiegato pubblicamente di non aver mai ricevuto la sua comprensione. Stando alle affermazioni della 34enne, Albano non dà mai consigli e non cerca di risolvere i problemi:

Non credo di essere mai stata capita da te.

Albano Carrisi: la reazione alle parole di sua figlia

Alla luce della sua risposta, Albano Carrisi, preso dall’imbarazzo, con queste parole ha deciso di rispondere a sua figlia: