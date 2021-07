Nonostante un vecchio adagio dica che il tempo cura tutte le ferite, non è di certo così quando si tratta della scomparsa di un figlio e lo sanno bene Romina Power e Al Bano Carrisi. Sono passati molti anni dalla scomparsa di Ylenia Carrisi, ma il dolore per la sua perdita è ancora vivo e forte nei suoi genitori. Dopo quella terribile tragedia tutto è cambiato e anche Al Bano e Romina hanno deciso di separare le loro strade.

Purtroppo, a peggiorare la situazione c’è il grande mistero che aleggia intorno alla scomparsa della ragazza. In effetti, non si sa che fine abbia fatto Ylenia ancora oggi. Sono passati ormai 20 anni ma questa vicenda resta ancora un punto interrogativo. Chiunque abbia portato la giovane Carrisi lontano da casa è riuscito a far perdere ogni traccia di sé. La situazione si è di certo complicata quando, alla vicenda, sono venuti ad aggiungersi testimonianze poco attendibili e falsi indizi.

Insomma, una gran confusione che ha reso di fatto questo caso irrisolvibile. Al Bano, dal canto suo, è purtroppo convinto che la sua adorata bambina sia ormai passata a miglior vita. Ma Romina, da madre, non può smettere di domandarsi che cosa sia successo veramente. La Power crede che Ylenia possa essere viva ma non ricordare niente da prima del rapimento.

Insomma, la cantante crede che a sua figlia possa essere capitato qualcosa di simile a quanto accaduto alla piccola Denise Pipitone. Romina, di recente, le ha rivolto un pensiero sui social. La donna spesso ricorda la piccola Ylenia tramite dei post su Instagram.

Romina Power, in questo caso, ha deciso di condividere alcuni scatti dei primissimi anni di vita di sua figlia. Un periodo spensierato e felice. Ad accompagnare le immagini la didascalia: “Alcune foto ritrovate”. Ovviamente, sono piovuti i commenti dei fans, tra chi incita a continuare le ricerche e chi, invece, preferisce cercare di confortare la povera Romina.