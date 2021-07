Denise Pipitone, lo sfogo di Piera Maggio su Facebook: “Povera Denise o poveri loro?”

Più volte Piera Maggio ha usato i social per sfogarsi e per esprimere i suoi pensieri. La sua bambina è scomparsa da 17 anni e negli ultimi mesi la Procura ha riaperto le indagini.

La donna ha potuto contare e può contare ogni giorno sul supporto dell’intera Italia. È stata definita una mamma coraggio che non ha mai smesso di cercare Denise Pipitone e non ha mai perso la speranza. Ma in queste ultime settimane, Piera Maggio è stata anche vittima di critiche e di persone che non hanno mostrato alcun rispetto.

Dopo l’ultima puntata della trasmissione televisiva Quarto Grado, si è tornati a parlare della piccola Denise Pipitone ed è emersa anche un’indiscrezione riguardo una situazione compromettente che riguarderebbe Anna Corona.

Dopo tutto ciò che è stato detto in trasmissione, Piera Maggio ha voluto pubblicare un post sul suo profilo Facebook.

Le parole di Piera Maggio

🤦‍♀️Quante inutili parole… Chiacchierano della vita degli altri senza neanche sapere realmente i fatti accaduti. 😇 I SANTI ACQUISITI PROLIFERANO! 🤔 Non sappiamo se “Povera Denise” o poveri Loro. ANDIAMO AVANTI SEMPRE…👍

P.s. In queste settimane si è fatto riferimento ad un intervista “rubata” A COLEI che ha fatto riferimento per come la pensano i mazaresi nei suoi confronti, cioè in modo “positivo” facendosi carico del pensiero di 55mila abitanti di #MazaradelVallo. PARLASSE SOLO PER SE STESSA CHE È MEGLIO. Ogni mazarese ha una mente pensante e questo riferimento è ridicolo per non dire altro…

Il post ha subito suscitato la reazione di migliaia di utenti, che in pochi minuti sono arrivati a commentare la frase scritta da Piera Maggio, nel tentativo si supportarla e di farle coraggio. Qualcuno le ha domandato perché Quarto Grado continui a parlare della scomparsa di sua figlia, nonostante lei stessa aveva rivelato di aver diffidato il programma. La mamma di Denise Pipitone ha risposto spiegando che si sta procedendo nelle sedi opportune.

La Procura continua ad indagare, ma proprio per non commettere gli stessi errori del passato, non lascia trapelare nulla. Bisognerà attendere il termine delle indagini. Nel frattempo l’intera Italia continua a sperare e a chiedere verità e giustizia per la piccola Denise Pipitone.