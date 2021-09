Romina Power ha da poco annunciato una drastica scelta nelle sue abitudini

Romina Power ha da poco condiviso sul web un messaggio che annuncia una presa di posizione molto radicale ai suoi followers. Romina si è sempre contraddistinta per la sua eleganza e il suo indiscutibile talento canoro. La cantante ha conquistato tutti i suoi fans con le intramontabili canzoni che sono diventate un’icona della musica italiana. Come non ricordare le sue esibizioni al fianco dell’ex marito Al Bano Carrisi.

Una storia d’amore che ha fatto sognare tutto il pubblico e dalla quale sono nati quattro splendidi e talentuosi figli. Un rapporto basato sul rispetto reciproco che tutt’oggi vantano di avere. Rapporti sereni anche nell’ambito lavorativo, tanto che spesso li vediamo esibirsi insieme l’uno a fianco all’altra intenti a calcare i palchi di tutto il mondo.

La Power non ha mai smesso di comunicare con i suoi fans e lo fa spesso tramite il suo profilo Instagram. Ultimamente l’artista ha drasticamente perso peso, traguardo che è frutto di una scelta alimentare corretta. Romina, a quanto pare, ha ritrovato la sua raggiante forma fisica.

Sui social ha da poco pubblicato uno scatto di vita quotidiana e comunica a tutti gli utenti una scelta sulle sue abitudini alimentari. Nella foto si possono vedere una serie di alimenti sani che mantengono in equilibrio il suo regime alimentare. Come precedentemente anticipato, l’artista ha perso diversi kilogrammi, sfoggiando così il suo aspetto decisamente migliorato.

Ricordiamo che la Romina Power è una mamma di 4 figli e ha un’età di 69 anni. Alla luce di questo, quest’estate la donna ha deciso di dare delle accortezze in più alla scelta dei suoi cibi, cambiando così le sue abitudini a tavola. Romina, ora, mostra spesso delle zuppe e la scelta dei suoi ingredienti si focalizza sempre su cibi sani e salutari. Insomma, che dire, Romina continua a stupire: la sua eleganza e la sua bellezza fanno ancora scalpore.