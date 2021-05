Dolore a Cosenza per la morte di questa giovane mamma per Covid-19

Lutto a Cosenza per la perdita di una giovane donna che aveva da poco partorito una bambina, che hanno chiamato Beatrice. Mamma muore a 38 anni per Covid-19: i medici non hanno potuto far niente per salvare Concetta Zitari. Il virus aveva già compromesso i suoi polmoni: non è riuscita a vincere questa battaglia.

Concetta Zitari viveva con la sua famiglia a Corigliano, comune in provincia di Cosenza, in Calabria. Il 26 marzo scorso, già positiva al nuovo coronavirus, aveva dato alla luce la sua bambina, Beatrice, all’ospedale Annunziata di Cosenza.

L’infezione aveva già pesantemente compromesso i suoi polmoni. Dopo il parto le condizioni si sono ulteriormente aggravate e i medici hanno dovuto ricoverarla nel reparto di terapia intensiva. Per poi trasferirla il 10 aprile al Policlinico Mater Domini di Catanzaro.

I medici hanno fatto di tutto per salvare Concetta Zitari, anche attraverso l’Ecmo, ossigenazione extracorporea a membrana. Secondo il personale sanitario solamente un trapianto di cuore e polmoni avrebbe potuto compiere il miracolo, ma la situazione era già troppo complessa.

Concetta Zitari è morta il 4 maggio 2021 per complicazioni gravi dell’infezione da Covid-19. Non ha mai visto sua figlia, Beatrice, nata pochi giorni prima.

Mamma muore a 38 anni di Covid-19: il dolore del marito

Luigi Tavernise, 40enne, marito di Concetta, pochi giorni prima del tragico epilogo aveva raccontato alla stampa il dramma che la sua famiglia stava vivendo a causa del coronavirus.

La bambina sono andata a prenderla io in ospedale, ho fatto le foto e le ho inviate alla madre perché potesse vederla. Deve tornare a casa. Io e mia figlia la stiamo aspettando. Ringrazio tutta l’equipe della Rianimazione del policlinico che il 9 aprile le ha salvato la vita e ogni giorno lotta al suo fianco ma chiedo alle autorità sanitarie calabresi e delle altre regioni italiane di aiutarci affinché Concetta possa ricevere al più presto il trapianto.

La notizia della sua morte strazia il cuore.